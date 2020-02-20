Son Dakika › Politika › Bakan Selçuk: '(LGS kapsamındaki sınava girecek öğrenci sayısı) Çocuklarımızı asla mağdur etmeyiz,... - Son Dakika
Bakan Selçuk: "(LGS kapsamındaki sınava girecek öğrenci sayısı) Çocuklarımızı asla mağdur etmeyiz,...
6 saat önce
Bakan Selçuk: "(LGS kapsamındaki sınava girecek öğrenci sayısı) Çocuklarımızı asla mağdur etmeyiz, kontenjanlar ayarlandı, rahat olsunlar.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:32 Kaynak: AA
Bakan Selçuk: " (LGS kapsamındaki sınava girecek öğrenci sayısı) Çocuklarımızı asla mağdur etmeyiz, kontenjanlar ayarlandı, rahat olsunlar."
Son Dakika Bakan Ziya Selçuk'tan Atakan açıklaması: Biz bir çocuğun durumunun sosyal medyada bu kadar yer almasını doğru bulmuyoruz İYİ Partili Vekil, ayakkabısını paylaştı: Koltuk değil ayakkabı eskitiyoruz Yeni partinin ertelenmesi Babacan'ı kızdırınca, devreye Abdullah Gül girdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekillerini uyardı: Tek çocukta kalıyorsunuz, en az 3 çocuk