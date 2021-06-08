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Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan LGS soruları hakkındaki iddialara yanıt - Son Dakika

Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan LGS soruları hakkındaki iddialara yanıt

08.06.2021 15:23
Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan LGS soruları hakkındaki iddialara yanıt, System.String[]

Son dakika habere göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS'deki bazı soruların, bazı yardımcı kaynaklardaki soruların aynısı olduğuna yönelik iddialar hakkında, "Biz böyle somut olmayan dedikodu ve söylemler ile hareket etmek yerine, çok daha kanıta dayalı ve bir şekilde neyin ne olduğunu ortaya koyabilen...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS'deki bazı soruların, bazı yardımcı kaynaklardaki soruların aynısı olduğuna yönelik iddialar hakkında, "Biz böyle somut olmayan dedikodu ve söylemler ile hareket etmek yerine, çok daha kanıta dayalı ve bir şekilde neyin ne olduğunu ortaya koyabilen ifadelerle ortaya çıkılsın istiyoruz. Bununla ilgili müracaat yolları ve itiraz yolları belli. Bu yollara müracaat edilebilir. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bizim çok güçlü bir ölçme değerlendirme kadromuz var" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS sonrasında ortaya atılan bazı iddialar hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Selçuk, iddiaların kanıta dayalı olmadığını belirterek, "Öncelikle çocuklarıma başarılar diliyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel sağlıklı bir sınav oldu. Biz biliyorsunuz her ay 45'er soru olmak üzere örnek sorular yayınlıyoruz. Bütün bu örnek soruları çocuklarımız, öğretmenlerimiz görsün diye yayınlıyoruz. Bu soruları tabi ki yayıncılar da izliyor. Herkes izliyor ve herkes takip ediyor. Bunlara göre soru hazırlığı yapmak, bunlara göre soru düzenlemek için gayret gösteriyorlar. Elbette bizim yayınladığımız örnek sorular herkes için örnek oluyor. Bu bağlamda biz böyle somut olmayan dedikodu ve söylemler ile hareket etmek yerine, çok daha kanıta dayalı ve bir şekilde neyin ne olduğunu ortaya koyabilen ifadelerle ortaya çıkılsın istiyoruz. Bununla ilgili müracaat yolları ve itiraz yolları belli. Bu yollara müracaat edilebilir. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bizim çok güçlü bir ölçme değerlendirme kadromuz var. Dikkat ederseniz, soruların kendisi ile ilgili bir itiraz yok. Özet olarak şu söylenebilir, böyle bir delil olmazsa, somut şeyler olmazsa ortada daha dikkatli olunmalı. Çünkü bu çocuklar ve öğretmenler ile ilgili bir konu, herkese de daha dikkatli olmalarını tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

(Utku Şimşek - Erdinç Türkcan/İHA)

Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan LGS soruları hakkındaki iddialara yanıt

Ziya Selçuk, Haziran, Selçuk, LGS, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan LGS soruları hakkındaki iddialara yanıt - Son Dakika


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