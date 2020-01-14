Bakan Selçuk: "Lise öğrencilerimizin uluslararası sertifikalar almasını çok önemsiyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: 'Lise öğrencilerimizin uluslararası sertifikalar almasını çok önemsiyoruz' - Son Dakika

Bakan Selçuk: "Lise öğrencilerimizin uluslararası sertifikalar almasını çok önemsiyoruz"

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması Fotoğraf çekimi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Akıllı Teknolojiler ve Yazılım Geliştirme Mesleki Gelişim Programı tanıtımına katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması

Fotoğraf çekimi

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Akıllı Teknolojiler ve Yazılım Geliştirme Mesleki Gelişim Programı tanıtımına katıldı. (2)

Bakan Selçuk: Lise öğrencilerimizin uluslararası sertifikalar almasını çok önemsiyoruz

Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:53 Kaynak: AA
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