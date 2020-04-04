Bakan Selçuk liseli öğrencilerin 'EvdeKal' şarkısını paylaşarak destek oldu - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Çekmeköy'de bulunan Özden Cengiz Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan 'EvdeKal' şarkısının klibini sosyal medyada paylaşarak destek oldu.

Türkiye'de yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı. Uzaktan eğitim bir yandan devam ederken, İstanbul'da bulunan Cengiz Sökmen Anadolu Lisesi 9'uncu 10'uncu ve 11'inci sınıf öğrencileri, müzik öğretmenleri Olcay ve Fatih Kargan ile birlikte çeşitli enstrümanlar eşliğinde 'Çayır Çine Geze Geze' şarkısının sözlerini 'Çayır Çimen Gezmiyoruz' şeklinde değiştirerek evlerinde söyledi. Bakan Selçuk, öğrencilere ve öğretmenlere destek olmak amacıyla sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Selçuk paylaşımında,"Sevgili gençler 'EvdeKal'ırken kendinizi ifade etmekten geri kalmayın. Bakın Özden Cengiz Anadolu Lisesi'nden arkadaşlarınız sizlerle ne paylaşmamı istedi. 'HayatEveSığar' hep birlikte 'EvdeSöyle'yelim şarkılarımızı, türkülerimizi, etkinliklerimizi, duygularımızı paylaşalım" dedi.

Selçuk, diğer öğrencileri benzer paylaşımları yapmaları konusunda teşvik etti.

(İHA)