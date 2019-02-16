Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk, Manisa'da İncelemelerde Bulundu

Bakan Selçuk, Manisa'da İncelemelerde Bulundu

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Manisa Polisevinde gerçekleştirilen kahvaltılı programın ardından kurumları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bakan Selçuk, Manisa'da İncelemelerde Bulundu, System.String[]
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Manisa Polisevinde gerçekleştirilen kahvaltılı programın ardından kurumları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Manisa Polisevinde gerçekleştirilen kahvaltının ardından Manisa Valiliğini ziyaret ederek Manisa Valiliği Anı Defteri'ni imzaladı. Daha sonra Yiğitbaş Veli Hazretleri Türbesi'ni ziyaret eden Bakan Selçuk, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde incelemelerde bulundu. Projeleri yakından takip eden Bakan Selçuk, öğrencilerle aynı sıraya oturdu.

AK Parti Manisa İl Başkanlığını da ziyaret eden Bakan Selçuk, daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' programına katıldı. Program öncesi, Manisa Valiliği tarafından il genelindeki ortaokullarda uygulanan kodlama eğitimi projesi kapsamında üretilen robotları inceledi.

Basına kapalı olarak devam eden programın ardından Bakan Selçuk, önce karayoluyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na, daha sonra ise havayoluyla Ankara Esenboğa Havalimanı'na gidecek. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:18 Kaynak: İHA

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