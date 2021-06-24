Bakan Selçuk Manisalı öğretmenler ile görüştü - Son Dakika

Erkan Angın Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yapılan faaliyetleri Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a aktardı.İnceleme esnasındaMilli Eğitim BakanıZiya Selçuk öğretmenler için Milli Eğitim Müdürü ile görüntülütelefon görüşmesi yaparakÖğretmenlerebaşarılar diledi.

Bakan Selçuk Twitterhesabındanfotoğrafı paylaştı.

Milli Eğitim BakanıZiya Selçuk Yunusemre Üçpınar Yıldız Hanım ilkokulu bahçesinde çekilen öğretmen ve idarecilerin fotoğrafını twitter hesabında paylaştı.

Bakan Selçuk şöyle dedi;

"Bugün Manisa İli Yunusemre İlçesi Üçpınar Köyü Yıldız Hanım İlk/Ortaokulu'ndan manzaralar. Emeğinize sağlık, gönlümüze sağlık arkadaşlar."

Manisa İli Yunusemre İlçesi Üçpınar Köyü Yıldız Hanım İlk/Ortaokulu öğretmenleri ise Milli Eğitim BakanıZiya Selçuk'unsosyal medyadan paylaştığı fotoğraftan dolayı memnun olduklarını ifade edildi.