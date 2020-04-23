Bakan Selçuk: Mayıs ve Haziran aylarını çok önemsiyoruz - Son Dakika
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Bakan Selçuk: Mayıs ve Haziran aylarını çok önemsiyoruz

6 saat önce

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların ne zaman açılacağına ilişkin, "Ağırlıklı olarak mayıs, haziran aylarını çok önemsiyoruz.

Bakan Selçuk: Mayıs ve Haziran aylarını çok önemsiyoruz, System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların ne zaman açılacağına ilişkin, "Ağırlıklı olarak mayıs, haziran aylarını çok önemsiyoruz. Bu senaryo gerçekleşmezse eylül ve ekim ayları bizim açımızdan çok kritik. Bunların hepsi için gün gün, hafta hafta planlarımız hazır" dedi.

Bakan Selçuk, bir televizyon kanalının canlı yayınına katılarak eğitimle ile ilgili soruları yanıtladı. Sosyal medya hesaplarını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara devrettiğini belirten Bakan Selçuk, "Onlar bizim Bakanlığımıza gelip, koltuklarımıza oturup, bizi temsil ediyorlardı. Fakat bundan mahrum olmasınlar diye sosyal medyada böyle bir şeyi denemek istedim ve bugün onlara emanet" dedi.

'OKUL ARKADAŞLIKTIR'

Bakan Selçuk, koronavirüs salgını sürecinde okulun anlamının daha iyi kavrandığına dikkati çekerek, okulun sadece akademik bilgilerin edinildiği yer olmadığını vurguladı. Bakan Selçuk, "Okul arkadaşlıktır, okul sosyalleşmedir, okul fiziksel harekettir, okul oyundur. Bu ihtiyaçlar, şu anda evin içinde giderilmek durumunda. Ailelerimize destek olmak için ekip arkadaşlarımızla beraber sürekli çalışma içindeyiz" diye konuştu.

'YENİDEN MASAYA YATIRILACAK'

Bakan Selçuk, okulların 30 Nisan'da açılıp açılmayacağına ilişkin bir soru üzerine, konunun önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeniden masaya yatırılacağını ve kararın çok kısa bir zamanda kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi. Okulların hangi ayda açılırsa açılsın planlamaların hazır olduğunu dile getiren Ziya Selçuk, şöyle konuştu:

"Bizim için mayıs, haziran ayları çok önemli. Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine bağlı olarak dünyadaki ve Türkiye'deki duruma bakarak mayıs, haziran aylarını değerlendirmek bizim açımızdan çok kritik. Diyelim ki bu tür bir durum söz konusu olmadı. O zaman bizim için temmuz ve ağustos ayları, daha çok tatil olarak değerlendirmek istediğimiz aylar. O nedenle ağırlıklı olarak mayıs, haziran aylarını çok önemsiyoruz. Bu senaryo gerçekleşmezse eylül ve ekim ayları bizim açımızdan çok kritik. Hem mayıs, haziran önemli, hem de eylül, ekim önemli. Bunların hepsi için gün gün, hafta hafta planlarımız hazır" dedi. Bakan Selçuk, telafi eğitimlerini de mayıs-haziran ile eylül-ekim için daha ağırlıklı olarak düşündüklerini kaydetti.

'LGS İLE TEKNİK AYRINTILARI PAYLAŞACAĞIZ'

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavla ilgili bir soru üzerine Bakan Selçuk, "LGS ile ilgili neyi nasıl yapacağımız konusunda çok kısa süre içerisinde çok daha teknik ve ayrıntılı bilgileri paylaşacağız" yanıtını verdi.

Bakan Selçuk, salgın sonrası eğitimde normale dönüşle ilgili takvim hakkındaki soru üzerine ise, şunları kaydetti:

"Bu hafta bu konuyla ilgili detaylı çalışmalar yoğunlaşmaya başladı. İster yaş gruplarına, sınıf gruplarına, isterse bazı eğitim öğretim kademelerinin düzenlenmesine ilişkin farklı adımlar planladık. Bu adımların hangisini nasıl yapacağımızı, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde oluşacak bir istişari toplantı neticesinde sonuçlandırırız ve kamuoyuyla paylaşırız."


Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 02:41 Kaynak: DHA

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