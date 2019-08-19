Bakan Selçuk, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın ile bir araya geldi
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AİLE Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, hükümetin yeni zam teklifini sunmak için Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile bakanlık binasında bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:54 Kaynak: DHA
AİLE Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
, hükümetin yeni zam teklifini sunmak için Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın
ile bakanlık binasında bir araya geldi.
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