Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın ile bir araya geldi
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Bakan Selçuk, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın ile bir araya geldi

15 dakika önce

AİLE Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, hükümetin yeni zam teklifini sunmak için Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile bakanlık binasında bir araya geldi.

Bakan Selçuk, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın ile bir araya geldi, System.String[]

AİLE Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, hükümetin yeni zam teklifini sunmak için Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile bakanlık binasında bir araya geldi.

Haber: ANKARA,


Değerli Taş, Ali Yalçın, Memur Sen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:57 Kaynak: DHA
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