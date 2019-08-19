Bakan Selçuk, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın ile bir araya geldi

AİLE Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, hükümetin yeni zam teklifini sunmak için Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile bakanlık binasında bir araya geldi.

AİLE Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, hükümetin yeni zam teklifini sunmak için Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile bakanlık binasında bir araya geldi. Haber: ANKARA,



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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Bakan Selçuk, zam teklifini sunmak için Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın ile bir araya geldi

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