Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk: "Meselemiz öğretmen meselesidir"
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Bakan Selçuk: "Meselemiz öğretmen meselesidir"

51 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitimde İnovasyon İçin Tasarım Odaklı Düşünme Çalıştayı"na katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitimde İnovasyon İçin Tasarım Odaklı Düşünme Çalıştayı"na katıldı. (1)
Ziya Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:36 Kaynak: AA
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