Bakan Selçuk: 'Mesleğim Portalı', Gençlere Rehberlik Hizmetinin Önemli Bir Boyutu

Bakan Selçuk: 'Mesleğim Portalı', gençlere rehberlik hizmetinin önemli bir boyutuMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 'Mesleğim Hayatım Portalı' önemini anlatarak, "Birçok gencimiz lise sona geldiği halde hangi alanda okuması gerektiği konusunda...

Bakan Selçuk: 'Mesleğim Portalı', gençlere rehberlik hizmetinin önemli bir boyutu



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 'Mesleğim Hayatım Portalı' önemini anlatarak, "Birçok gencimiz lise sona geldiği halde hangi alanda okuması gerektiği konusunda bazı tereddütler yaşıyor. Bu portal bizim onlara güçlü rehberlik hizmetinin önemli bir boyutu" dedi.



Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün 'Mesleğim Hayatım Portalı' tanıtım toplantısı Milli Eğitim Bakanlığı Başöğretmen Salonu'nda yapıldı. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varım Numanoğlu, 'Mesleğim Hayatım Portalı'nın iş dünyasının ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı vermek, mesleki eğitimin kalitesini artırmak ve eğitim- istihdam-üretim bağlantısının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla oluşturulan projelerden biri olduğunu söyledi.



'İŞ HAYATIYLA EĞİTİM DÜNYASI BULUŞUYOR'



Numanoğlu, Uygun mesleği seçmek ve meslekte ilerlemek için kişinin kendini tanıması ve meslekler hakkında bilgi sahibi olmasının temel koşul olduğunu vurgulayarak, "Bu bağlamda mesleki eğitim programlarında öğrencilere alan seçimlerinde rehberlik etmesi için 52 alana yönelik tanıtım videoları sunuldu. Yurt dışı eğitimlerden eğitimcilerin eğitimine, kariyer olanaklarından mülakat tekniklerine ve geleceğin meslekleri gibi her türlü soruya çözüm arayan bir portal. Meslek eğitimi almış nitelikli mezunlar ile uygun bir çalışan arayan işverenlerin buluşma adresi olan 'Mesleğim Hayatım Portalı' iş hayatıyla eğitim dünyasını buluşturuyor. Mesleğim Hayatım Potalı ile öğrenci, öğretmen, aile, işverenler, iş arayanlar ve ilgili kurumlar gibi çok sayıda paydaşın tek bir noktada buluşarak çok sayıda farklı alanlarda dağınık halde bulunan verinin ortak bir platformda toplanması amaçlanmıştır" dedi.



BAKAN SELÇUK: BU PORTAL GÜÇLÜ BİR REHBERLİK HİZMETİ



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Mesleğim Hayatım Portalı' ile iş hayatıyla eğitim dünyasını buluşturma imkanının ortaya çıktığını kaydederek şunları söyledi:



"Birçok gencimiz lise sona geldiği halde hangi alanda okuması gerektiği konusunda bazı tereddütler yaşıyor. Bu portal bizim onlara güçlü rehberlik hizmetinin önemli bir boyutu. Çocuklarımızın sadece Milli Eğitim Bakanlığı değil bilim dışındaki kurumlarla da irtibatını sağlamak ve bunun aslında bir ekosistem olduğunu okuldan içinden bir yaklaşım olmadığını ortaya koyacağız. Bu portalın mesleki teknik eğitime erişimin artırılması, nitelikli iş gücü istihdamının sağlanmasına katkıda bulunmasında büyük yarar sağlayacağı düşüncesindeyiz."

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