Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk: "Meslek Kanunu'nun yaklaşık 5.2 milyar liralık bir bütçesi var"
Son Dakika Politika Bakan Selçuk: 'Meslek Kanunu'nun yaklaşık 5.2 milyar liralık bir bütçesi var' - Son Dakika

Bakan Selçuk: "Meslek Kanunu'nun yaklaşık 5.2 milyar liralık bir bütçesi var"

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Meslek Kanunu'nun yaklaşık 5.2 milyar liralık bir bütçesi var. Bununla ilgili her tür hazırlığımız mevcut. STK, ilgili kurum ve kuruluşlardan, uluslararası kuruluşlardan aldığımız, yararlandığımız bir çerçeve var" dedi.

Bakan Selçuk:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Meslek Kanunu'nun yaklaşık 5.2 milyar liralık bir bütçesi var. Bununla ilgili her tür hazırlığımız mevcut. STK, ilgili kurum ve kuruluşlardan, uluslararası kuruluşlardan aldığımız, yararlandığımız bir çerçeve var" dedi.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun teklifi görüşmelerine katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı. Bakan Selçuk, Meslek Kanunu'na ilişkin soruya, "Meslek Kanunu'nun yaklaşık 5.2 milyar liralık bir bütçesi var. Bununla ilgili her tür hazırlığımız mevcut. STK, ilgili kurum ve kuruluşlardan, uluslararası kuruluşlardan aldığımız, yararlandığımız bir çerçeve var. Türkiye'nin devlet planlama Teşkilatı çerçevesinde planlama tecrübesi var. Dünyanın bütün ülkelerinde insanlar üniversiteye giderler, mezun olurlar, ne kadarı işe girecekse o kadarı üniversiteler o kadar alır diye bir kural yok. Bizim yüz binlerce işletme, iktisat, iletişim mezunu çocuklarımız var. Öğretmenlerle ilgili de 600 bin civarında" dedi.


Eğitim Fakülteleri'nin kontenjanlarını yüzde 10 azaltma çalışmalarının olduğunu söyleyen Selçuk, "Bunu her sene yapacağız. Ayrıca pedagojik formasyon kursunu kaldırdık. Kaideyi değiştirdik. Aşağıdan gelenleri azaltmak" ifadelerini kullandı.


Lise Giriş Sınavı'nın (LGS) değiştirilmesine yönelik soruya Bakan Selçuk, "LGS'nin değiştirilmesi için risk analizi yapıldığında, bunun parametreler içerisindeki simülasyon çerçevesinde bizim istediğimi yararı getirmeyeceği sonucu ortayla çıktı. Üç senaryoda da bu tür değişikliğe şu anda ihtiyaç olmadığı, meselenin çoklu nedensellik içinde ele alınması gerektiğini gördük" şeklinde konuştu.


Selçuk şöyle konuştu:


"Eğitimi, ekonomi ve demokrasi ile ilişkilendirmek. Eğer eğitim ekonomiyle örtüşmezse, o zaman demokratik süreçlerde gelişme olmaz. Bizim üç saç ayağını yerleştirmemiz lazım. Bu mesele ülke, millet ödevi." - ANKARA

Politika

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ağlayan zihinsel engelli öğrenciyi darbeden 6 kişi açığa alındı
İstanbul trafiğinde tatil yoğunluğu! Trafik felç oldu Erdoğan'ın Trump'a verdiği Türkiye'nin terörle mücadelesinin anlatıldığı kitabın içeriği ortaya çıktı Gaziantepli oto tamircisinin geliştirdiği sistem ile araçlar yüzde 50 suyla çalışıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 03:24:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk: "Meslek Kanunu'nun yaklaşık 5.2 milyar liralık bir bütçesi var"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]