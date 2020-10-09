Bakan Selçuk: Meslek liselerimizdeki öğrencilerimizi atölyelerine kavuşturduk - Son Dakika

Bakan Selçuk: Meslek liselerimizdeki öğrencilerimizi atölyelerine kavuşturduk
09.10.2020 14:08
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Meslek liselerimizdeki öğrencilerimizi atölyelerine kavuşturduk ve uygulama eğitimlerine başladık" dedi.
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Meslek liselerimizdeki öğrencilerimizi atölyelerine kavuşturduk ve uygulama eğitimlerine başladık" dedi.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda meslek liselerindeki yüz yüze eğitim ile ilgili açıklama yaptı. Selçuk videolu mesajında, şunları kaydetti: "Meslek liselerimizdeki öğrencilerimizi atölyelerine kavuşturduk ve uygulama eğitimlerine başladık. İlk haftada iletişim merkezlerimize bıraktıkları mesajları okudukça biz de heyecanlanıyoruz. 12 Ekim Pazartesi, milyonlarca öğrencimizle aynı sevinci yaşamak dileğiyle."
Son Dakika Maganda kurşunu, balkonda çamaşır asan kadının kafasına isabet etti Çağla Şıkel'den ölen babası hakkında şaşırtan itiraf: Çok suratsız bir adamdı, annem o ölünce yaşama sevinci buldu Ermenistan'a cepheyi dar etmişlerdi! Aliyev'in yardımcısı ilk kez açıkladı: Ordumuz Türkiye'de eğitim aldı Altının gram fiyatı 489 lirayla rekor kırdı Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz? 'Etek altı' taciz davasında karar! Şüpheli, delil yetersizliğinden beraat etti Demir kapı çocukların üzerine devrildi! Dehşete düşüren anlar kamerada İstanbul'da görülen yeşil papağan istilası, kent faunasını bozabilir