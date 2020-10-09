Bakan Selçuk: Meslek liselerimizdeki öğrencilerimizi atölyelerine kavuşturduk - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Meslek liselerimizdeki öğrencilerimizi atölyelerine kavuşturduk ve uygulama eğitimlerine başladık" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda meslek liselerindeki yüz yüze eğitim ile ilgili açıklama yaptı. Selçuk videolu mesajında, şunları kaydetti: "Meslek liselerimizdeki öğrencilerimizi atölyelerine kavuşturduk ve uygulama eğitimlerine başladık. İlk haftada iletişim merkezlerimize bıraktıkları mesajları okudukça biz de heyecanlanıyoruz. 12 Ekim Pazartesi, milyonlarca öğrencimizle aynı sevinci yaşamak dileğiyle."