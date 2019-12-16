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Bakan Selçuk: "Meslek liselerine talep oranı son bir yılda yüzde 35'ten yüzde 65'lere çıktı"
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, meslek liselerine talebin son bir yılda yüzde 35'ten yüzde 65'e çıktığını, bu oranın daha da artacağını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:46 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, meslek liselerine talebin son bir yılda yüzde 35'ten yüzde 65'e çıktığını, bu oranın daha da artacağını söyledi.
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