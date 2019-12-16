Bakan Selçuk: "Meslek liselerine talep oranı son bir yılda yüzde 35'ten yüzde 65'lere çıktı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: 'Meslek liselerine talep oranı son bir yılda yüzde 35'ten yüzde 65'lere çıktı' - Son Dakika

Bakan Selçuk: "Meslek liselerine talep oranı son bir yılda yüzde 35'ten yüzde 65'lere çıktı"

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, meslek liselerine talebin son bir yılda yüzde 35'ten yüzde 65'e çıktığını, bu oranın daha da artacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, meslek liselerine talebin son bir yılda yüzde 35'ten yüzde 65'e çıktığını, bu oranın daha da artacağını söyledi.

Bakan Selçuk: Meslek liselerine talep oranı son bir yılda yüzde 35'ten yüzde 65'lere çıktı

Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:46 Kaynak: AA
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