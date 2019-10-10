Bakan Selçuk: "Milli İstihdam Seferberliği ile Ocak–Eylül döneminde 1 milyon 129 bin 729 kişiyi işe...
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Bakan Selçuk: "Milli İstihdam Seferberliği ile Ocak–Eylül döneminde 1 milyon 129 bin 729 kişiyi işe yerleştirdik"
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:02 Kaynak: İHA
Bakan Selçuk: "Milli İstihdam Seferberliği ile Ocak–Eylül döneminde 1 milyon 129 bin 729 kişiyi işe yerleştirdik" - ANKARA
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