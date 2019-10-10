Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk: "Milli İstihdam Seferberliği ile Ocak–Eylül döneminde 1 milyon 129 bin 729 kişiyi işe...
Son Dakika Politika Bakan Selçuk: 'Milli İstihdam Seferberliği ile Ocak–Eylül döneminde 1 milyon 129 bin 729 kişiyi işe...

Bakan Selçuk: "Milli İstihdam Seferberliği ile Ocak–Eylül döneminde 1 milyon 129 bin 729 kişiyi işe...

8 dakika önce

Bakan Selçuk: "Milli İstihdam Seferberliği ile Ocak–Eylül döneminde 1 milyon 129 bin 729 kişiyi işe yerleştirdik"

Bakan Selçuk:

Bakan Selçuk: "Milli İstihdam Seferberliği ile Ocak–Eylül döneminde 1 milyon 129 bin 729 kişiyi işe yerleştirdik" - ANKARA

Ziya Selçuk, Eylül, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosa, Trabzonspor için parayı ikinci plana attı
Merakla beklenen dizi Kuruluş Osman'ın ilk fragmanı yayınlandı! Her sahnesi tüyleri diken diken etti "Düğüne gidiyoruz" diyen Mehmetçiğin videosu paylaşım rekoru kırıyor Fatih Terim'in sabrı sonunda taştı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 10:10:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk: "Milli İstihdam Seferberliği ile Ocak–Eylül döneminde 1 milyon 129 bin 729 kişiyi işe...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]