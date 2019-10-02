Bakan selçuk, mozart ödüllü ali'yi makamında ağırladı

Almanya'dan Mozart Ödülü alan ve Almanya'da bu ödülü alan ilk 'yabancı' ünvanını elde eden 15 yaşındaki Ali İnsan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u, daveti üzerine Ankara'da ziyaret etti. 2017 yılında ödül alan ve 9 yaşından beri keman çalan ve bakanlıkta konser de veren Ali İnsan "Milli Eğitim Bakanlığı'nda konser verebilmek çok gurur vericiydi" dedi.

Malatya'dan Almanya'ya 1996 yılında göç eden Hüseyin ve Gülten İnsan çiftinin oğlu Ali, Almanya'da 2017'de düzenlenen Jugend Muzisiert Yarışması'nda birinci oldu. Ali İnsan, yarışmada Mozart'ın, 'Voi Che Sapete' eserini çok iyi seslendirdiği için de Mozart Ödülü'nü kazandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Almanya'da Mozart Ödülü'ne sahip ilk yabancı unvanını elde eden Ali İnsan'ı Ankara'ya davet etti. Bakan Selçuk'u makamında ziyaret eden Ali İnsan, kendisini dinlemeye gelen öğrencilere de bakanlıkta konser verdi.

'ÇOK GURUR VERİCİ'

Ali İnsan, kemana çok severek başladığını ve 9 yaşından beri keman çaldığını söyleyerek, "Milli Eğitim Bakanlığı'nda konser verebilmek çok gurur vericiydi. Sayın Bakanımızın daveti de beni çok mutlu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir konserdi. Umarım ileride de hep böyle konserlerim olur. Bütün arkadaşlarıma tavsiyem, mutlaka sevdikleri şeylerin üstüne gitsinler. Onun üzerinde çalışsınlar" dedi.

'15 YAŞINDA, ELİNDE KEMANIYLA'

Bakan Selçuk ise, Ali İnsan'ı makamında ağırladığı anların fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşarak, şunları kaydetti: "Ali İnsan bizimleydi bugün. 15 yaşında, elinde kemanıyla, 'Mozart ödülü aldım' diyebilmek. Kaç kapının ardında kaç Ali var, kaçı Ali gibi ruhuna üflenen yeteneği dünyalara duyurabilecek, kaçı içindeki o coşkunun günden güne sönüp gittiğini fark bile etmeyecek bilmiyoruz. Öyle çok insanımız var ki, 'Çocukken çok iyi resim yapardım, müziğe ilgiliydim, yazı yazardım ama sonra ne oldu bilmem unuttum' diyen. Ne olduğunu biliyoruz. Kendilerini keşfedemiyor, ettiklerinde muratlarını ifade edemiyorlar. Hayata geçirdiğimiz e-rehberlik ve e-portfolyo gibi faaliyetlerle onların kendilerini bulmalarına, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmelerine imkan tanıyoruz. Bugün Ali, tek başına burada, bir gün yanında onlarca arkadaşıyla çalacak buna yürekten inanıyorum."

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ANKARA,