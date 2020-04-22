Bakan Selçuk:  Nakdi Ücret Desteği başvuruları başladı

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ücretsiz izne ayrılan işçiler için oluşturulan Nakdi Ücret Desteği başvuru sisteminin bugün açıldığını duyurdu. Bakan Selçuk, "İşverenlerimiz, ücretsiz izne ayrılan işçilerimize ilişkin bildirimlerini, bugünden itibaren yapabilirler" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Nakdi Ücret Desteği başvuru sistemine ilişkin detayları açıkladı. Bildirimlerin ücretsiz izin verilen her ay için ayrı ayrı olmak üzere, ücretsiz iznin verildiği ayı izleyen ayın 3'üne kadar yapılacağını bildiren Bakan Selçuk, çalışanların ayrıca bir başvuru yapmasına gerek olmadığına dikkat çekti. Selçuk, "İşverenlerimiz, ücretsiz izne ayrılan işçilerimize ilişkin bildirimlerini, SGK'nın 'https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresi' üzerinden covid-19 Ücretsiz İzin Ekranı'nı seçerek bugünden itibaren yapabilirler" açıklamasında bulundu.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE HAK KAZANAMAYANLARA DA NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ

15 Mart 2020 tarihinden sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara da Nakdi Ücret Desteği verileceğini bildiren Bakan Selçuk, bu işçilerin daha önce yapmış oldukları işsizlik ödeneği başvurusu dışında herhangi bir başvuru yapmasına gerek bulunmadığını ifade etti. Selçuk, 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine başvurmamış olanların, 'https://esube.iskur.gov.tr' adresinden veya e-Devlet aracılığıyla işsizlik ödeneğine başvuruda bulunabileceğini belirtti.

Bakan Selçuk, ücretsiz izne ayrılan işçilerle 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara, Nakdi Ücret Desteği'nin, İŞKUR tarafından izleyen ayın 8'inden itibaren ödeneceğini belirtti.

Bakan Selçuk, Nakdi Ücret Desteği uygulamasından kimlerin yararlanacağı konusuna, "Ücretsiz izne ayrılan, Kısa Çalışma Ödeneğimizden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olan ve yaşlılık aylığı almayan işçilerimize yönelik bir uygulamamız" sözleriyle açıklık getirdi.

'AYLIK 1177 TL GELİR SAĞLIYORUZ'

Selçuk, Nakdi Ücret Desteği'nin miktarına ilişkin ise "Koronavirüsle mücadele sürecinde, işçilerimize ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre boyunca aylık 1177 TL gelir desteği sağlıyoruz" dedi.

Nakdi Ücret Desteği'nden yararlanan çalışanların ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin Genel Sağlık Sigortalı sayılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sigorta primlerinin İşsizlik Fonu'ndan karşılanacağını yineledi.