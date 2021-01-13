Bakan Selçuk: "Nakdi Ücret Desteği ile İstihdama Dönüş ve Artı İstihdam Teşviklerimizin tutarı arttı" - Son Dakika

Bakan Selçuk: "Nakdi Ücret Desteği ile İstihdama Dönüş ve Artı İstihdam Teşviklerimizin tutarı arttı"

13.01.2021 09:12
Bakan Selçuk:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılı Ocak döneminden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret artış oranının (%21,56) Cumhurbaşkanı kararıyla Nakdi Ücret Desteğine, İstihdama Dönüş Teşvikine ve Artı İstihdam Teşvikine yansıtılacağını söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılı Ocak döneminden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret artış oranının (%21,56) Cumhurbaşkanı kararıyla Nakdi Ücret Desteğine, İstihdama Dönüş Teşvikine ve Artı İstihdam Teşvikine yansıtılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Karar'a göre, 2021 yılında Nakdi Ücret Desteği ile İstihdama Dönüş ve Artı İstihdam Teşviklerin tutarına asgari ücrete yapılan zam olan yüzde 21,56 oranında bir artış yapıldığı yer aldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılı Ocak döneminden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret artış oranının (%21,56) Cumhurbaşkanı kararıyla Nakdi Ücret Desteğine, İstihdama Dönüş Teşvikine ve Artı İstihdam Teşvikine yansıtılacağını söyledi.

Artış gerçekleşecek destek ve teşvikler hakkında detayları paylaşan Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımız için sunduğumuz Nakdi Ücret Desteğimizi 2021 yılı Ocak döneminden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 21,56 artışla ödeyeceğiz" dedi.

Bakan Selçuk Nakdi Ücret Desteğinin yanı sıra İstihdama Dönüş Teşviki ve 1 Ocak 2019 ila 17 Nisan 2020 tarihleri arasındaki dönemde en az sigortalı çalıştırılan aydaki çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilecek sigortalıların fiilen çalıştırılmaları halinde sağlanan Artı İstihdam Teşvikine de aynı şekilde artış sağlanacağını sözlerine ekledi.

Bakan Selçuk; "2020 yılında olduğu gibi çalışanlarımıza ve işverenlerimize destek olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

(Muhammet Mücahit Dereli - Mehmet Kalay/İHA)

Cumhurbaşkanı, Ziya Selçuk, İstihdam, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: 'Nakdi Ücret Desteği ile İstihdama Dönüş ve Artı İstihdam Teşviklerimizin tutarı arttı' - Son Dakika


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