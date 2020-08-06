Bakan Selçuk: Nakdi Ücret Desteği ödemeleri yarın başlıyor - Son Dakika

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 7 Ağustos'ta başlıyor" dedi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 7 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu. Ödemelerin yarından itibaren hesaplara yatırılmaya başlanacağını belirten Selçuk, "Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak. Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizin nakdi ücret desteği ödemelerini 7 Ağustos'tan itibaren gerçekleştireceğiz" dedi.