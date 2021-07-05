Üye Girişi
BAKAN SELÇUK NİCELİKTEN NİTELİĞE DOĞRU YOLCULUĞUN PEŞİNDEYİZ - Son Dakika

BAKAN SELÇUK NİCELİKTEN NİTELİĞE DOĞRU YOLCULUĞUN PEŞİNDEYİZ

05.07.2021 13:28

GAZİANTEP'te 21 eğitim tesisinin toplu açılış törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimin hayat boyu devam ettiğini ve yapılan çalışmalar ile Türkiye'de eğitim alan çocukların dünyadaki akranlarıyla yarış içinde belli bir noktaya gelmelerini istediklerini söyledi.

GAZİANTEP'te 21 eğitim tesisinin toplu açılış törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimin hayat boyu devam ettiğini ve yapılan çalışmalar ile Türkiye'de eğitim alan çocukların dünyadaki akranlarıyla yarış içinde belli bir noktaya gelmelerini istediklerini söyledi. Selçuk, Nicelikten niteliğe doğru bir yolculuğun peşindeyiz. Çok ödevimiz var, halen çok çalışmamız lazım dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Gaziantep'te yapımı tamamlanan 8 ilçedeki 21 okulun toplu açılış törenine katıldı. Abdülhamithan Mesleki ve Teknik Lisesi'ndeki törende Bakan Selçuk'un yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri yer aldı.

Bakan Selçuk, yapılan eğitim kurumlarının, kendilerinin ev ödevleri olduğunu söyleyerek, nitelikten niceliğe doğru yolculuğun peşinde olduklarını belirtip, şunları kaydetti

Burada 20'den fazla kuruluşun açılışını gerçekleştiriyoruz. Bütün bunları güzel bir ödev olarak yapıyoruz ama bu ödevimizi yaparken aslında temel ihtiyaçlarımızı karşılayıp, çocuklarımızı dünyadaki akranlarıyla güzel bir yarış içerisinde belli bir noktaya gelmelerini arzu ediyoruz. Nicelikten niteliğe doğru bir yolculuğun peşindeyiz. Çok ödevimiz var, halen çok çalışmamız lazım. Bugün bizim için özel ve önemli bir gün. Ekip arkadaşlarımızla beraber 5 Temmuz'da 'Telafide ben de varım' çalışmasını Türkiye'de nereden başlatsak, diye bu soruyu sorduğumuzda hiç tereddüt etmeden aklımıza gelen ilk şehir, Gaziantep oldu. Gaziantep'in Tokyo ile New York ile Londra ile yarışması gerekiyor. Bu cesareti veren Gaziantep'in kendisidir.

Çocukların dünyadaki akranlarıyla yarış içinde belli bir noktaya gelmelerini arzu ettiklerini anlatan Bakan Selçuk, göreve başladığı günden bu yana önem verdikleri hususların başında mesleki eğitimin geldiğini vurguladı. Selçuk, 'Mesleki eğitimle birlikte 53 sektörün her biriyle ayrı ayrı konuştuğumuzda, taleplerini dinlediğimizde bizden toplamda 12 maddede mesleki eğitim istiyorlar. Bu 12 maddenin 11'i tamamlandı. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin aldığı kararlarla ve arkadaşlarımızın çalışmalarıyla 11 madde tamamlandı. Sektörlerin tüm beklentilerini karşılamak için yakın zamanda 12'nci maddeyi de gerçekleştirmek için yol alacağız. Çocuklarımızın dünyadaki akranlarıyla güzel bir yarış içerisinde belli bir noktaya gelmelerini arzu ediyoruz' diye konuştu.

'TELAFİDE BEN DE VARIM PROJESİ' İÇİN VELİLERE DAVET

Bakan Selçuk, Gaziantep'te simülasyonu yapılan 'Telafide ben de varım' projesinin tüm Türkiye'ye uygulandığını söyledi. Salgın döneminde eğitimde yaşanan kayıpların telafisi için gerçekleştirilen programın avantaj olduğunu ve tüm velilerin bu avantajı değerlendirmesi gerektiğini kaydeden Ziya Selçuk, şöyle konuştu

'Ulusal Destekleme Programı' çerçevesinde yaptığımız 'Ben de varım' çalışması çok yankı buldu. İstedik ki eğitim meselesi sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın meselesi olmasın. Bu mesele Türkiye'nin meselesi olsun. Özellikle bu projeyi yaparken simülasyonu Türkiye'de nerede yapalım, diye düşündüğümüzde aklımıza gelen en hazırlıklı şehir, Gaziantep oldu. Yaklaşık 40 kişilik bir ekip bu şehirde çalıştı proje için. Gaziantep'te simülasyonu yapılan proje böylelikle tüm Türkiye'ye yayıldı. Salgın döneminde oluşan açıklarımız için 'Telafi de ben de varım' projesi bir fırsat. Lütfen veliler yaz tatilinde 'Telafide ben de varım' çalışmamıza çocuklarını göndersinler. Velilerimiz sadece telefonlarına bakarak nerede ne faaliyetlerin olduğunu görebilirler. İstiyorum ki bütün iller Gaziantep'teki bu çabayı gösterebilsinler. İstiyorum ki Gaziantep'teki bu bilim neşesi Türkiye'nin her yerinde yeşerebilsin.?

Konuşmaların ardından çevrim içi bağlantılar yapılarak, okullardaki açılışlar gerçekleştirildi.

BAKAN SELÇUK NİCELİKTEN NİTELİĞE DOĞRU YOLCULUĞUN PEŞİNDEYİZ
BAKAN SELÇUK NİCELİKTEN NİTELİĞE DOĞRU YOLCULUĞUN PEŞİNDEYİZ
BAKAN SELÇUK NİCELİKTEN NİTELİĞE DOĞRU YOLCULUĞUN PEŞİNDEYİZ
BAKAN SELÇUK NİCELİKTEN NİTELİĞE DOĞRU YOLCULUĞUN PEŞİNDEYİZ

Ziya Selçuk, Gaziantep, Türkiye, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN SELÇUK NİCELİKTEN NİTELİĞE DOĞRU YOLCULUĞUN PEŞİNDEYİZ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler 14:32 Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler Bursa'da yürek burkan olay! Tarla kenarındaki karton kutu içinde ölü bir bebek bulundu 14:27 Bursa'da yürek burkan olay! Tarla kenarındaki karton kutu içinde ölü bir bebek bulundu Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı 8.224 TL oldu 13:43 Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı 8.224 TL oldu
Cezaevi önünde 13:30 Cezaevi önünde "Adalet Nöbeti" tartışması! DP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu gözaltına alındı Son Dakika: Avusturya'da yargılanan Sezgin Baran Korkmaz'ın tutukluluk halinin devam etmesine karar verildi 13:26 Son Dakika: Avusturya'da yargılanan Sezgin Baran Korkmaz'ın tutukluluk halinin devam etmesine karar verildi Adana'lı oyuncu Sergen Eşme, silahlı çatışmada yaralandı 12:07 Adana'lı oyuncu Sergen Eşme, silahlı çatışmada yaralandı
Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları 11:51 Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları Ghezzal'ın transfer haberlerine babası noktayı koydu: Yüzde yüz Beşiktaş'ta devam edecek 10:26 Ghezzal'ın transfer haberlerine babası noktayı koydu: Yüzde yüz Beşiktaş'ta devam edecek

Son Dakika Haberleri
14:30 AK Parti tarafından Süleyman Soylu'nun istifa ettiği iddiasına ilk tepki: Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız
14:27 Bursa'da yürek burkan olay! Tarla kenarındaki karton kutu içinde ölü bir bebek bulundu
14:02 Tosuncuk'un neden polis sorgusunda olduğu anlaşıldı: Kapsamlı bir sorgu olacak
13:42 Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı 8.224 TL oldu
13:34 Delta varyantı Endonezya'yı kasıp kavurdu! Oksijen yetersizliği nedeniyle 63 kişi yaşamını yitirdi
13:32 Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve prodüktör Efe Çelik aşk yaşamaya başladı
13:30 Cezaevi önünde "Adalet Nöbeti" tartışması! DP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu gözaltına alındı
13:27 Türkiye'de likit olarak yakalanan en büyük miktar! Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bizzat paylaştı
13:25 Son Dakika: Avusturya'da yargılanan Sezgin Baran Korkmaz'ın tutukluluk halinin devam etmesine karar verildi
11:51 Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları
Türkiye'ye getirilen Tosuncuk, hem kendi hem de polislerin uçak bileti parasını ödeyecek Türkiye'ye getirilen Tosuncuk, hem kendi hem de polislerin uçak bileti parasını ödeyecek         
14:36
AK Parti tarafından Süleyman Soylu'nun istifa ettiği iddiasına ilk tepki: Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız AK Parti tarafından Süleyman Soylu'nun istifa ettiği iddiasına ilk tepki: Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız         
14:30
Tosuncuk'un neden polis sorgusunda olduğu anlaşıldı: Kapsamlı bir sorgu olacak Tosuncuk'un neden polis sorgusunda olduğu anlaşıldı: Kapsamlı bir sorgu olacak         
14:03
Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve prodüktör Efe Çelik aşk yaşamaya başladı Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve prodüktör Efe Çelik aşk yaşamaya başladı         
13:32
Türkiye'de likit olarak yakalanan en büyük miktar! Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bizzat paylaştı Türkiye'de likit olarak yakalanan en büyük miktar! Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bizzat paylaştı         
13:28
Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte "Evet" diyen hostes alkış yağmuruna tutuldu         
12:10
İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, "Süleyman Soylu istifa etti" iddialarına fotoğraf ile cevap verdi         
11:53
MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek         
10:31
Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi         
09:15
Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu, denizde aşka geldi Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu, denizde aşka geldi         
08:21
İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı         
08:20
İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi! Yapılan yeni ankette nefes kesen yarış İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi! Yapılan yeni ankette nefes kesen yarış         
07:19
Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi         
01:04
Güldür Güldür Show'da deprem! Naime karakterine can veren Ecem Erkek projeden ayrıldı Güldür Güldür Show'da deprem! Naime karakterine can veren Ecem Erkek projeden ayrıldı         
23:51
Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı         
20:44
Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu         
20:32
Cristiano Ronaldo, Lionel Messi transferine onay verdi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi transferine onay verdi         
17:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2021 14:42:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BAKAN SELÇUK NİCELİKTEN NİTELİĞE DOĞRU YOLCULUĞUN PEŞİNDEYİZ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement