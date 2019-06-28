Bakan Selçuk Niğde'de
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MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' programı kapsamında bir dizi etkinliklerde bulunmak üzere Niğde'ye geldi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:21 Kaynak: DHA
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
, 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' programı kapsamında bir dizi etkinliklerde bulunmak üzere Niğde
'ye geldi.
Bakan Selçuk, ilk olarak Niğde Ömer Halisdemir
Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' programına katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleşen program sonrası Bakan Selçuk, AK Parti İl Binası'nı ziyaret etti. Bakan Selçuk, akşam saatinde milletvekilleri, hayırseverler, iş insanları ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri ile bir araya gelecek.
- Niğde
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