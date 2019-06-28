Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk, Niğde'de öğretmenlerle buluştu
Son Dakika Güncel Haber

Bakan Selçuk, Niğde'de öğretmenlerle buluştu

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Niğde'de öğretmenlerle bir araya geldi.

Bakan Selçuk, Niğde'de öğretmenlerle buluştu, System.String[]
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Niğde'de öğretmenlerle bir araya geldi.

Bakan Selçuk'u Niğde Üniversitesinde Niğde Vali Vekili Adnan Türkdamar, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin ve ilin yöneticileri karşıladı. 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' programı kapsamında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kongre Merkezinde öğretmenler ile buluşan Bakan Selçuk, öğretmenlere konferans verdi. Bakan Selçuk, basına kapalı olan programından sonra AK Parti Niğde İl Başkanlığını ziyaret edecek. Son programı ise Hayırseverler, iş adamları ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile yemekte bir araya gelecek. - NİĞDE
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:25 Kaynak: İHA
AK Parti, Ziya Selçuk, Niğde, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cinayete kurban giden öğretmenin yaralı kardeşi kurtarılamadı AK Partili vekilden TRT'ye "Osman Öcalan" tepkisi: Mikrofon uzatamaz İmamoğlu: Atama yetkisi için kanuni haklarımızı arayacağız Şeyma öğretmeni ve kız kardeşini öldüren caninin üzerinden cinsel gücü artırıcı hap çıktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 18:00:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk, Niğde'de öğretmenlerle buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]