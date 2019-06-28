Bakan Selçuk, Niğde'de öğretmenlerle buluştu
1 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Niğde'de öğretmenlerle bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:25 Kaynak: İHA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
, Niğde
'de öğretmenlerle bir araya geldi.
Bakan Selçuk'u Niğde Üniversitesinde Niğde Vali Vekili Adnan Türkdamar
, AK Parti
Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun
, Selim Gültekin
ve ilin yöneticileri karşıladı. 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' programı kapsamında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kongre Merkezinde öğretmenler ile buluşan Bakan Selçuk, öğretmenlere konferans verdi. Bakan Selçuk, basına kapalı olan programından sonra AK Parti Niğde İl Başkanlığını ziyaret edecek. Son programı ise Hayırseverler, iş adamları ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile yemekte bir araya gelecek. - NİĞDE
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