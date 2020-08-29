Bakan Selçuk: Nitelikli ve mesleki yeterlilik belgeli kadın iş gücü 50 bini aştı - Son Dakika

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çalışma hayatında üretime değer katan nitelikli ve mesleki yeterlilik belgeli kadın iş gücünün 50 bini aştığını açıkladı.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, üretimde verimlilik ve etkinliğin artmasının bilgi, beceri ve yetkinliklerini mesleki yeterlilik belgesi ile ispatlayan kadınların çalışma hayatında daha fazla yer almasıyla gerçekleşeceğini kaydetti. Bakan Selçuk, "Mesleki Yeterlilik Kurumumuz (MYK) iş dünyası ile birlikte çalışma hayatının ihtiyaç duyduğu meslek standartlarını belirliyor. Bu standartlara uygun olarak uluslararası akreditasyon kuralları çerçevesinde yapılan kalite güvencesi sağlanmış bir ölçme ve değerlendirme sistemi ile iş gücümüzün mesleki bilgisinin yanı sıra mesleki beceri ve yetkinliklerini ölçerek uluslararası geçerliliği olan mesleki yeterlilik belgesinin düzenlenmesini sağlıyor" dedi.

'52 BİNİ NİTELİKLİ VE BELGELİ KADINLARIMIZDAN OLUŞUYORMYK'nın iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünü belgelendirmeye devam ederek bugüne kadar 50 binden fazla kadın çalışanının üretime katkı sağlamasında öncü olduğunu bildiren Bakan Selçuk, "2023 hedeflerimiz doğrultusunda belirlediğimiz mesleki yeterlilik belgeli işgücü sayımız 1 milyon kişiyi aşmış durumda. 1 milyon mesleki yeterlilik belgeli işgücümüze 2019 yılında 471 bin 227 kişi daha katıldı. Bugüne kadar 969 bin 266 çalışan mesleki yeterlilik belgesine sahip oldu. Bu işgücünün şimdilik sadece 52 bini nitelikli ve belgeli kadınlarımızdan oluşuyor. Bakanlık olarak her zaman kadınlarımızın ve çalışanlarımızın yanındayız. Hedeflerimiz doğrultusunda nitelikli ve belgeli kadınlarımızın sayısı katlanarak artacak" ifadelerini kullandı.'SEKTÖR SAYISINI ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Bakan Selçuk, nitelikli ve belgeli kadın iş gücünün turizm, konaklama, yiyecek-içecek hizmetleri, toplumsal ve kişisel hizmetler, ticaret, tekstil, hazır giyim, deri, iş ve yönetim, ulaştırma, lojistik ve haberleşme, otomotiv, kimya, petrol, lastik ve plastik, makine gibi sektörlerde yoğunlaştığını belirterek, "Kadın işgücümüzün istihdama katılacağı sektör sayısını artırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımızı ilgili bakanlıklarımız, meslek kuruluşlarımız, sendika ve STK'larımız işbirliğinde, önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz projelerle hep birlikte yürüteceğiz" dedi.