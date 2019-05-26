Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk O ödemeler için tarih verdi

Bakan Selçuk O ödemeler için tarih verdi

4 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İşsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneği ödemeleri 31 Mayıs'ta yapılacak" dedi.

Bakan Selçuk O ödemeler için tarih verdi, System.String[]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İşsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneği ödemeleri 31 Mayıs'ta yapılacak" dedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ramazan Bayramı'nın 4 Haziran tarihine denk gelmesi sebebiyle 5 Haziran tarihinde ödenmesi gereken işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinin ödeme tarihlerinin 31 Mayıs'a alındığını söyledi. Bu sayede işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanan vatandaşların ödemelerini bayram öncesi alabileceğini ifade eden Bakan Selçuk, vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. Selçuk ayrıca, vatandaşların T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanları ile birlikte PTT şubelerine başvurarak ödemelerini alabileceklerini belirtti.
(Emin Kuvat/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:46 Kaynak: İHA
Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel
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