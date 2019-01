Bakan Selçuk, Öğrencilere Karne Dağıttı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarıyıl tatiline girerek karne alan çocuklara ilişkin, "Karne hepimizin karnesi. Çocuklarımızın başarısı sevinci, mutluluğu bizim için asıl karne." dedi.

Bakan Selçuk, Gölbaşı İlkokulu'nda 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Karne Dağıtım Töreni'ne katıldı. Bakan Selçuk'a Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu ve diğer bakanlık bürokratları eşlik etti.



Okula geldiğinde ilk olarak 1. sınıfların karne dağıtım törenine katılan Bakan Selçuk, isimlerini okuyarak tek tek çağırdığı öğrencilere karnelerini takdim etti.



Öğrencilere karnenin sağ tarafında davranış notlarının, sol tarafında ise ders notlarının bulunduğunu anlatan Selçuk, öğrencileri tebrik etti.



Karnesi hakkında ne düşündüğünü soran Selçuk'a 1. sınıf öğrencisinin yanıtı, "Çok seviniyorum. Karnemi anneme, babama ve ağabeyime göstereceğim." şeklinde oldu.



Ziya Selçuk, daha sonra 4. sınıf öğrencilerinin de yarıyıl öncesi son dersine konuk olarak öğrencilere karne dağıttı.



Öğrenciler, Selçuk'un "Tatil bittiğinde okula dönmek istiyor musunuz" şeklindeki sorusunu, "Okula dönmek istiyoruz." diye yanıtladı.



Öğrencilere hitap eden Bakan Selçuk, "Karne hepimizin karnesi. Çocuklarımızın başarısı sevinci, mutluluğu bizim için asıl karne. O yüzden de hepinize mutluluklar, başarılar diliyorum. Ülkemiz için çok güzel şeyler yapacağız." değerlendirmesini yaptı.



Tatilde tamamen boş durmanın doğru olmadığının altını çizen Selçuk, "Yeni şeyler yapmanız lazım. Büyüklerinizi, babaannelerinizi, anneannelerinizi ziyaret edin, hastalar varsa onlara hediyeler götürün, arkadaşlarınızla daha çok eğlenmeye çalışın, kitap okumayı ihmal etmeyin. İlla ödev yapmanız şart değil, ödevlerinizi yeterince yapıyorsunuz, artık başka ödevleriniz var. O ödevler neler? Arkadaşlarınıza daha çok yardım etmek, hayvanları daha çok korumak gibi şeylere daha çok ilgi gösterirseniz memnun olurum." diye konuştu.



Öğrencilere, güzel, mutlu bir tatil dönemi dileyen Bakan Selçuk, "Sonra koşa koşa okula gelin." diye seslendi.



"Bakan'dan bir şey istiyor musunuz?" diye soran Selçuk'a bir öğrencinin yanıtı, "Sizi bir daha görmek." oldu. Selçuk, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen öğrenciyi de kırmadı.



Tiyatroyu seven bir öğrenci ise Selçuk'tan hem bisiklet, hem de Hacivat-Karagöz oyunu istediğini söyledi. Bakan Selçuk da konuyla ilgileneceği sözünü verdi.



"Eğitim sadece okulların içinde olmuyor"



Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Selçuk, bugün karne günü olduğundan tüm çocukların ve kendilerinin çok heyecanlı olduğunu ifade etti.



Tatili okulların kapandığı bir dönem olarak görmediğine işaret eden Selçuk, şöyle konuştu:



"Eğitim sadece okulların içinde olmuyor, okulun dışında da evde de sokakta da sosyal medyada da her yerde eğitim var. Sadece farklı bir formatta eğitim devam ediyor. Çocuklarımıza muhakkak surette illa ödev yapmaları konusunda bir öneride bulunmak istemiyorum. Çünkü asıl ödevimiz hayatın kendisiyle ilgili. Çocuklarımızın doğayla olan ilişkilerinin artması bir ödevdir, büyüklerine hürmet etmesi, saygı duyması bir ödevdir, arkadaşlarına yardım etmesi bir ödevdir, hayvanlara daha çok destek sağlaması bir ödevdir. Yani bizim insanlaşma ödevimiz, insan olma ödevimiz var. Yoksa sadece belli derslerin ödevlerini yapmak gibi bir ödevden elbette söz etmiyoruz. O nedenle benim anne babalara önerim; çocuklarının bütünsel olarak gelişmelerine katkı sağlayacak her türlü fırsatı sağlamaları ve mümkün olduğu kadar büyüklerle akrabalarla arkadaşlarla doğayla baş başa olmaları için ortam oluşturmaları."



Çocukların tatilde de belli dersler konusunda zorlanması halinde ikinci döneme daha kötü gireceklerinin altını çizen Selçuk, "Her şeyin bir zamanı ve zemini var. O sebeple çocuklarımız için tatil boş durmak değil ama değişik farklı şeyler yapmaktır." değerlendirmesini yaptı.



Bakan için şiir yazdı



Selçuk'un karne dağıttığı 1. sınıf öğrencilerinden Talha Aslan, Ziya Selçuk için yazdığı şiiri okudu.

