Bakan Selçuk bu kez velilerle buluştu - Son Dakika

Bakan Selçuk bu kez velilerle buluştu

12.02.2021 15:30

Bakan Selçuk bu kez velilerle buluştu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Derslerin başlama zilini siz çaldınız, teneffüste oyun arkadaşı oldunuz" Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ziya Öğretmen Veli Buluşmaları" kapsamında ilk çevrim içi toplantıyı anneler ile gerçekleştirdi.

Bakan Selçuk bu kez velilerle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:

"Derslerin başlama zilini siz çaldınız, teneffüste oyun arkadaşı oldunuz"

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ziya Öğretmen Veli Buluşmaları" kapsamında ilk çevrim içi toplantıyı anneler ile gerçekleştirdi. Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde çocukların eğitimiyle ilgili sorumluluğu da tam zamanlı üstlenen annelerle süreci değerlendirdi.

Salgın süreci öncesinde velilerle yüz yüze buluşmalar gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenler ve öğrencilerin ardından veliler ile çevrim içi ortamda buluşuyor. Bu kapsamda düzenlenen "Ziya Öğretmenle Veli Buluşmaları"nın ilki "Annelerle Salgın ve Uzaktan Eğitim Üzerine" başlığıyla gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanından annelerle buluşan Bakan Selçuk, "Salgının başladığı ilk günden beri zaten fazla olan ebeveynlik rollerinize yenileri eklendi ve 24 saat annelik yapmak durumunda kaldınız. Evde sayısız kalemde işleriniz var. Bu işlerinizin içinde sizlerin en çok önemsediği ve gönlüyle yaptığı iş biliyorum; onlar evlatlarınızla ilgili olanlar. Annelik tam zamanlı bir mesai ödülü, evladın sıcak bir gülümsemesi, gün bittiğinde bir odada sağlıkla uyuması. Bu; izah edilmesi, yaşamda anlaşılması mümkün olmayan bir yaşam biçimi" diyerek sözlerine başladı.

"Derslerin başlama zilini siz çaldınız, teneffüste oyun arkadaşı oldunuz"

Annelerin bilhassa salgın döneminde yüklerinin çok daha arttığına dikkat çeken Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tam zamanlı olarak anne ve tam zamanlı öğretmen oldunuz. Evdeki onlarca kalem işinize, çalışan annelerimiz için iş yerindeki işlerinize bir de çocuklarınızın eğitim sürecini yönetmek eklendi. Öğretmenlerimizle çok daha sık iletişim kurdunuz. Derslerin başlama zilini siz çaldınız, teneffüste oyun arkadaşı oldunuz. Kuralları hatırlatan idareci de sizdiniz, teknik hizmet veren görevli de."

"Ulusal Destekleme Programı ile varsa açığını kapatacağız, yoksa pekiştireceğiz"

İstatiksel verilerin yanı sıra ailelerden gelen mektuplar ve mesajlarla öğrenme süreçlerindeki gereksinimleri oldukça yakından takip ettiklerini belirten Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde evlerdeki bu yoğun mesaide annelerin yükünü hafifletebilmek için okul öncesinden liseye kadar tüm okul seviyelerinde ihtiyaç duyulan her alanda basılı ve dijital kaynaklarla ailelerin yanında olmaya çabaladıklarına dikkat çekti. Bakan Selçuk, çok yakında detaylarını kamuoyuyla paylaşacakları "Ulusal Destekleme Programı" ile uzaktan eğitim döneminde oluşan öğrenme kayıplarının giderileceğine işaret ederek, "Bu program, her bir çocuğumuzun ihtiyacı olan destekleme eğitimini alabilmesine, varsa açığını kapatmasına, yoksa bilgisinin pekişmesine yarayacak" diye konuştu.

Bakan Selçuk, salgının düşük seyrettiği köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde okulların 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime geçebilmesi için hazırlıkların belirlenen standartlara uygun olarak tamamlandığını ifade etti. Selçuk, 1 Mart'tan itibaren ise ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacağını, 8 ve 12. sınıflarda ise seyreltilmiş sınıflarda tam zamanlı yüz yüze eğitime başlanacağını hatırlatarak, "Evlatlarımızı, öğretmenlerimizin ve tüm toplumun sağlığını önceleyerek gerektiğinde illerin koşullarına uygun olarak öğrencilerimizi okullarına kavuşturmak temennisindeyiz" dedi.

Bakan Selçuk bu kez velilerle buluştu
Bakan Selçuk bu kez velilerle buluştu
Bakan Selçuk bu kez velilerle buluştu
Bakan Selçuk bu kez velilerle buluştu
Bakan Selçuk bu kez velilerle buluştu
Bakan Selçuk bu kez velilerle buluştu
Bakan Selçuk bu kez velilerle buluştu
Bakan Selçuk bu kez velilerle buluştu
Bakan Selçuk bu kez velilerle buluştu
Bakan Selçuk bu kez velilerle buluştu

Ziya Selçuk, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Selçuk bu kez velilerle buluştu - Son Dakika


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