Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk: "Öğrencilerimizin bütünsel gelişimine hizmet etmek lazım"
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: 'Öğrencilerimizin bütünsel gelişimine hizmet etmek lazım'

Bakan Selçuk: "Öğrencilerimizin bütünsel gelişimine hizmet etmek lazım"

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, OSTİM Teknik Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

Bakan Selçuk:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, OSTİM Teknik Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. (6)

Ziya Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:52 Kaynak: AA
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