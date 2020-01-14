Bakan Selçuk: Öğrencilerimizin uluslararası sertifikalar almalarını önemsiyoruz - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Özellikle lise öğrencilerimizin ağ yönetimi, siber güvenlik, nesnelerin interneti, yapay zeka, robotik ve otomasyon alanları gibi birçok alanda uluslararası sertifikalar almalarını çok önemsiyoruz" dedi.

Bakan Selçuk, Ankara'da bir otelde düzenlenen, 'Akıllı Teknolojiler ve Yazılım Geliştirme Mesleki Gelişim Programı' tanıtım toplantısına katıldı. Burada konuşan Bakan Selçuk, internet, ağ yönetimi, siber güvenlik ve yapay zeka öğrenmenin sıradanlaşarak günlük hayatta kullanılan alet ve araçlara dahil olmasının, teknolojinin ne kadar olağanlaştığını gösterdiğini kaydetti. Bakan Selçuk, "Biz eğitimciler olarak, nesnelerin birbirine bağlanmasından önce, insanların birbirine bağlanması ile ilgiliyiz. Yani insanlar arasındaki ilişkiyi güçlendirmek ve eğitim marifetiyle, insanın insanlaşmasına, insanlığın güzele, doğruya, iyiye yönelmesine hizmet etmeye çalışıyoruz. Öğretmenlerle ilgili çalışmalarımızı, öğrencilerimiz, çocuklarımız için yapıyoruz. Bunun araçlara gereçlere de yansıması gerekiyor. Bu döngüyü tamamlamamız lazım" dedi.

'ÖĞRENCİLER, ÖĞRETMENİ KADAR ÖĞRENİCİDİR'

Yapılan tüm işlerde bilimi ve etiği birlikte düşünerek değerlendirmeye çalıştıklarını belirten Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

"Öğrenciler, öğretmeni kadar öğrenicidir. Eğer öğretmenler yetkinse, çocukların yetkin olma potansiyelinden söz edebiliriz. Eğer çocuklarımız yetkin öğretmenlerle karşılaşırlarsa, o zaman onlar için daha farklı ufukların açılması içten olmayacaktır. Biz yaptığımız tüm işleri sadece işin kendisini yapmaktan çok öte, işlevsel olması, yararlı olması, insana ve eğitime hayırlı olması bakımından değerlendiriyoruz. Öğretmenlerin alacağı sertifikalar, öğrencilerin de uluslararası sertifikalara yöneltilmesi, özellikle lise öğrencilerimizin ağ yönetimi, siber güvenlik, nesnelerin interneti, yapay zeka, robotik alanlar, otomasyon gibi birçok alanda uluslararası sertifikalar almasını çok önemsiyoruz. Lisedeki derslerle yetinmeyip eğer bu sertifikaları alırlarsa, çok daha gelişme fırsatı bulabilecekler ve sertifikaları biriktirerek dünyanın birçok ülkesinde çalışma imkanı bulacaklardır."

Program ile açılan nesnelerin interneti, siber güvenlik ve ağ yönetimi eğitimleriyle 19 bin bilişim teknolojileri öğretmeni öncelikli olmak üzere toplam 1 milyon öğretmene ulaşılması bekleniyor.

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Muhammet BAYRAM/ANKARA, -