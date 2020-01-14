Bakan Selçuk: Öğrencilerimizin uluslararası sertifikalar almalarını önemsiyoruz - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: Öğrencilerimizin uluslararası sertifikalar almalarını önemsiyoruz - Son Dakika

Bakan Selçuk: Öğrencilerimizin uluslararası sertifikalar almalarını önemsiyoruz

9 dakika önce

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Özellikle lise öğrencilerimizin ağ yönetimi, siber güvenlik, nesnelerin interneti, yapay zeka, robotik ve otomasyon alanları gibi birçok alanda uluslararası sertifikalar almalarını çok önemsiyoruz" dedi.

Bakan Selçuk: Öğrencilerimizin uluslararası sertifikalar almalarını önemsiyoruz, System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Özellikle lise öğrencilerimizin ağ yönetimi, siber güvenlik, nesnelerin interneti, yapay zeka, robotik ve otomasyon alanları gibi birçok alanda uluslararası sertifikalar almalarını çok önemsiyoruz" dedi.

Bakan Selçuk, Ankara'da bir otelde düzenlenen, 'Akıllı Teknolojiler ve Yazılım Geliştirme Mesleki Gelişim Programı' tanıtım toplantısına katıldı. Burada konuşan Bakan Selçuk, internet, ağ yönetimi, siber güvenlik ve yapay zeka öğrenmenin sıradanlaşarak günlük hayatta kullanılan alet ve araçlara dahil olmasının, teknolojinin ne kadar olağanlaştığını gösterdiğini kaydetti. Bakan Selçuk, "Biz eğitimciler olarak, nesnelerin birbirine bağlanmasından önce, insanların birbirine bağlanması ile ilgiliyiz. Yani insanlar arasındaki ilişkiyi güçlendirmek ve eğitim marifetiyle, insanın insanlaşmasına, insanlığın güzele, doğruya, iyiye yönelmesine hizmet etmeye çalışıyoruz. Öğretmenlerle ilgili çalışmalarımızı, öğrencilerimiz, çocuklarımız için yapıyoruz. Bunun araçlara gereçlere de yansıması gerekiyor. Bu döngüyü tamamlamamız lazım" dedi.

'ÖĞRENCİLER, ÖĞRETMENİ KADAR ÖĞRENİCİDİR'

Yapılan tüm işlerde bilimi ve etiği birlikte düşünerek değerlendirmeye çalıştıklarını belirten Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

"Öğrenciler, öğretmeni kadar öğrenicidir. Eğer öğretmenler yetkinse, çocukların yetkin olma potansiyelinden söz edebiliriz. Eğer çocuklarımız yetkin öğretmenlerle karşılaşırlarsa, o zaman onlar için daha farklı ufukların açılması içten olmayacaktır. Biz yaptığımız tüm işleri sadece işin kendisini yapmaktan çok öte, işlevsel olması, yararlı olması, insana ve eğitime hayırlı olması bakımından değerlendiriyoruz. Öğretmenlerin alacağı sertifikalar, öğrencilerin de uluslararası sertifikalara yöneltilmesi, özellikle lise öğrencilerimizin ağ yönetimi, siber güvenlik, nesnelerin interneti, yapay zeka, robotik alanlar, otomasyon gibi birçok alanda uluslararası sertifikalar almasını çok önemsiyoruz. Lisedeki derslerle yetinmeyip eğer bu sertifikaları alırlarsa, çok daha gelişme fırsatı bulabilecekler ve sertifikaları biriktirerek dünyanın birçok ülkesinde çalışma imkanı bulacaklardır."

Program ile açılan nesnelerin interneti, siber güvenlik ve ağ yönetimi eğitimleriyle 19 bin bilişim teknolojileri öğretmeni öncelikli olmak üzere toplam 1 milyon öğretmene ulaşılması bekleniyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Muhammet BAYRAM/ANKARA, -


Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bu okulda öğrenciler hem eğitim görüyor hem para kazanıyor
16 yaşındaki öğrencisine çıplak fotoğraflar gönderen öğretmenin, öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdiği ortaya çıktı Yerli otomobilin teknikerleri Sivas'ta yetişiyor Ukrayna'da sıcak su borusunun patlaması sonucu asfalt çöktü: 6 yaralı

Son Dakika Haberleri
14:34 Cezayir Cumhurbaşkanı, Berlin'de yapılacak Libya konulu konferansa katılacak - Son Dakika
14:34 "Sıfır Bir" filminin ekibi, 4 günde 8 şehirde izleyiciyle buluştu - Son Dakika
14:34 Amasya'da Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdim edildi - Son Dakika
14:34 Kocaeli'de genç kızın yolcu midibüsünden düşerek ölümüne ilişkin dava - Son Dakika
14:29 Mardin'de öğrencilere atkı, bere ve eldiven dağıtıldı - Son Dakika
12:00 Ukrayna'da sıcak su borusunun patlaması sonucu asfalt çöktü: 6 yaralı - Son Dakika
11:51 Mersin'de devlet hastanesinde patlama: 2'si ağır 5 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 14:37:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Selçuk: Öğrencilerimizin uluslararası sertifikalar almalarını önemsiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]