Son dakika politika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, çocuklarla açık hava söyleşisinde buluştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika politika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, çocuklarla açık hava söyleşisinde buluştu Açıklaması

21.04.2021 17:19
Son dakika politika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, çocuklarla açık hava söyleşisinde buluştu Açıklaması, System.String[]

Son dakika politika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "23 Nisan bu sene kutlu olsun diye değil mutlu olsun diye program yaptık. Salgın döneminde mutluluk daha çok öne çıktı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "23 Nisan bu sene kutlu olsun diye değil mutlu olsun diye program yaptık. Salgın döneminde mutluluk daha çok öne çıktı." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Selçuk, "23 Nisan Mutlu Olsun" denilerek başlatılan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, Ankara'nın Altındağ ve Mamak ilçelerinde yaşayan 11 ilkokul öğrencisiyle Kovid-19 tedbirleri altında açık hava söyleşisinde buluştu.

Çocukların bugünlerde yaşadığı duygusal zorlukların değerlendirildiği buluşmada konuşan Selçuk, her gün öğrencilerle buluşmaya çalıştığını ancak 23 Nisan etkinlikleri kapsamında çocuklarla bir arada olmanın kendisine ayrı mutluluk verdiğini söyledi.

"23 Nisan bu sene kutlu olsun diye değil mutlu olsun diye program yaptık. Salgın döneminde mutluluk daha çok öne çıktı." ifadesini kullanan Selçuk, çocuklara neler hissettiklerini sordu.

Çocuklar, "salgın" denilince akıllarına ilk gelenin, bir yıl önce hayatlarına giren ve her gün defalarca kullandıkları dezenfektan, maske, karantina ve uzaktan eğitim olduğunu aktardı.

Çocuklar, Bakan Selçuk'un dinlediği müzikleri ve sevdiği yemekleri sordu

Öğrenciler, Bakan Selçuk'un dinlediği müzikler, sevdiği yemekler, çocukluğu ve gündelik yaşamına ilişkin sorular sordu.

Selçuk, "En büyük korkunuz ne?" sorusuna "Çocuklarımızın, sizlerin geleceğine ilişkin olarak olması gerekenleri yapamamak. Sizler için parlak bir gelecek kurmakta eksik bazı şeyler bırakmak. Biz elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz, yeter ki sizlerin geleceği güzel olsun." yanıtını verdi.

EBA'nın bütün dünyada marka haline geldiğini ve bu platformun bazen daha da geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Selçuk, "İşlerin tam istediğimiz gibi gitmediği de oluyor ama bunlar hayatın cilvesi. Bunu da olağan karşılamaya çalışıyoruz. EBA benim için Milli Eğitim Bakanlığının en önemli projelerinden birisi." diye konuştu.

Selçuk, "Kovid-19 sürecinde evde geçirilen günlerde kendilerini geliştirmek için neler yapılması gerektiğine" yönelik soruları üzerine öğrencilere, bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

Salgın döneminde çocuk olsaydı aynı onlar gibi kendisinin de sıkılacağını anlatan Selçuk, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu dönem, bir enstrüman çalmayı öğrenmek için fırsat olabilir. Bugünlerde internetten de bunu öğrenebilirsiniz. Sporun bir alanıyla ilgilenmenizi çok isterim. Duygusal rahatlık ve duygusal olarak kendini iyi hissetmek, mutlu olmak çok daha önemli hale geldi. Sanatla uğraşmak, zor dönemlerin ilacıdır. Fırsat buldukça yazın, yazma konusunda kendinizi geliştirirseniz kitap okuma konusunda çok rahatlarsınız. Çok sevdiğiniz bir iki arkadaşınızla bazı paylaşımlarda bulunmak önemli. Çok kişi olmadan, açık havada ya da dijital ortamda da bir buluşma olabilir."

"Pergel bana çocukluğumu hatırlatıyor"

Bakan Selçuk'un barınaktan sahiplenip "Pergel" adını verdiği köpek de buluşmada yer aldı.

Çocukların, Pergel ile arasının nasıl olduğunu sorduğu Selçuk, "Pergel barınaktan ilk geldiğinde çok hastaydı, o kadar zayıftı ki bacakları pergel gibiydi. O yüzden adını böyle verdik. Hemen her gün öğle vakti buluşuyoruz. Onu beslemek, yemek vermek, onunla oynamak benim için büyük bir eğlence. Çocukluğumu hatırlatıyor. Çocukken köpeklerimle oynadığım oyunları hatırlatıyor." dedi.

Selçuk, iyi olmanın önemine değinerek, "Hiç umudu kesmek yok. Bütün dünyaya örnek olacağız, hepimiz iyi olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Programın tamamı tüm çocuklara ulaşılması için gelecek günlerde TRT EBA televizyonu ekranlarında yayımlanacak.

Son dakika politika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, çocuklarla açık hava söyleşisinde buluştu Açıklaması
Son dakika politika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, çocuklarla açık hava söyleşisinde buluştu Açıklaması
Son dakika politika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, çocuklarla açık hava söyleşisinde buluştu Açıklaması
Son dakika politika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, çocuklarla açık hava söyleşisinde buluştu Açıklaması

Ziya Selçuk, Altındağ, Selçuk, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika politika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, çocuklarla açık hava söyleşisinde buluştu Açıklaması - Son Dakika


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