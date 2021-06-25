Bakan Selçuk öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika

Bakan Selçuk öğrencilerle bir araya geldi

BARTIN - Bartın'da İstiklal İlkokulunu ziyaret eden Bakan Selçuk öğrencilerin düzenlediği etkinliklere katılırken eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinlikler hakkında bilgi aldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir dizi ziyaret ve açılışlar için geldiği Bartın'da İstiklal İlkokulunu ziyaret etti.

Bakan Selçuk kendisini karşılayan velilerle hatıra fotoğrafları çektirirken sonra okul bahçesindeki etkinliklere katıldı. Öğrencilerle sohbet eden Bakan Selçuk kendisini izci selamı ile karşılayan öğrencilere izci selamı ile karşılık verdi.

Okulda yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra kültürel ve sosyal faaliyetler hakkında bilgiler alan Bakan Selçuk minik öğrencilere anlatılan masallara eşlik ederken öğrencilerin düzenlediği yarışmaları izledi.

Bakan Selçuk kendisiyle aynı ismi taşıyan bir öğrenciyle de hatıra fotoğrafı çektirdi.