Üye Girişi
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Hakkari'de gençlerle rafting yaptı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Hakkari'de gençlerle rafting yaptı Açıklaması

30.06.2021 15:01

Son dakika haber... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bizim Sümbül Dağı'nın eteğinde, Zap Suyu'nda yapacağımız çok işler var. Çocuklarımızın bu ülkenin bayrağını daha yükseklere taşıyacak bir enerjiyle dopdolu olmalarını çok önemsiyorum.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bizim Sümbül Dağı'nın eteğinde, Zap Suyu'nda yapacağımız çok işler var. Çocuklarımızın bu ülkenin bayrağını daha yükseklere taşıyacak bir enerjiyle dopdolu olmalarını çok önemsiyorum." dedi.

Bakan Selçuk, Hakkari'deki programları kapsamında Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret etti, telafi eğitimi kapsamında bahçede oluşturulan alanda öğrencilerle çeşitli etkinliklere katıldı.

Daha sonra Vali ve Belediye Başkanvekili İdris Akbıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve AK Parti İl Başkanı Amdulmuttalip Özbek ile Depin bölgesine geçen Bakan, gençlerle Zap Suyu'nda rafting yaptı.

Bakan Selçuk, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlerin heyecanının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Bu tür faaliyetlerin salgından sonra da sürmesi gerektiği yönünde mesaj aldıklarını belirten Selçuk, şöyle konuştu:

"Dün Yüksekova'da Ahmed-i Hani Ortaokulu'nda çocuklarla, gençlerle voleybol oynadık. Spor salonu, akıl oyunları, o kadar çok zenginleştirilmiş faaliyetler var ki aslında burada sadece okulların kendi faaliyeti değil Türkiye'nin tüm birikimi var. Sayın Valimizin organizasyonunda bütün kurumlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın hepsinin destekleri var. Çocuklarımızın bu dönemde ruhsal olarak daha da iyileşmeleri, kendilerini iyi hissetmeleri için çok güzel ortamlar var. Dün yine kayak merkezindeki kamp alanındaydık. Yüzlerce çocuğumuz, yüzlerce etkinlik yapıyor."

Bu etkinliklerin çocukların kişiliklerinin gelişmesine ve olgunlaşmasına hizmet edeceğini aktaran Selçuk, çocukların sporda, sanatta, kültürde son derece başarılı faaliyetler yaptığını vurguladı.

Yine bir spor salonunda çocuklarla bir araya geldiğini anlatan Selçuk, şunları kaydetti:

"En az 15-20 grupta çocuklar heyecanlı şekilde akıl, zeka oyunları, tenis maçları ve diğer bütün etkinliklerle 'evet Ziya Hoca eğitim bu olmalı' şeklinde sanki bana haykırıyorlardı. Ekip arkadaşlarımızla beraber burada Hakkari'nin güzelliklerini yaşamak, yaşatmak, buradan tüm Türkiye'ye selam söylemek ve 'buradaki güzellikler anlatmakla bitmez' diyerek noktalamak gerçekten çok önemli. Ben şöyle bir karara da vardım, kendi içimde, buraya daha çok öğrencimiz daha çok öğretmenimiz gelmeli. Bizim Sümbül Dağı'nın eteğinde, Zap Suyu'nda yapacağımız çok işler var. Çocuklarımızın bu ülkenin bayrağını daha yükseklere taşıyacak bir enerjiyle dopdolu olmalarını çok önemsiyorum."

Dün Yüksekova'da kar olmadığı için patenlerle kayak çalışması yapan çocukları gördüğünü belirten Selçuk, "Ama o kadar başarılılar ki milli takımda, takımlarda çok başarılılar ve neredeyse takımların yarısından fazlası Yüksekovalı çocuklarımızdan oluşuyor. Bu bize şöyle bir mesaj veriyor. Aslında bir müjdemiz de oraya. Kayak odaklı bir spor lisesine de ihtiyaç olduğunu görüyoruz. ve bundan sonra buradaki spor, sanat, kültür faaliyetlerini eğitimle bütünleşmiş şekilde yürümesi için elimizden gelen gayreti fazlasıyla göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Hakkari'de gençlerle rafting yaptı Açıklaması
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Hakkari'de gençlerle rafting yaptı Açıklaması
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Hakkari'de gençlerle rafting yaptı Açıklaması
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Hakkari'de gençlerle rafting yaptı Açıklaması

Ziya Selçuk, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Hakkari'de gençlerle rafting yaptı Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: FETÖ'nün Selam Tevhid kumpas davasında 20 sanığa 1 yıl 6 ay ile 13 yıl 9 ay arasında hapis cezaları verildi 15:37 Son Dakika: FETÖ'nün Selam Tevhid kumpas davasında 20 sanığa 1 yıl 6 ay ile 13 yıl 9 ay arasında hapis cezaları verildi 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları 15:30 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları Son dakika! Fenerbahçe'nin yeni hocası Paulo Fonseca oldu 15:04 Son dakika! Fenerbahçe'nin yeni hocası Paulo Fonseca oldu
Şırnak ve Van birbirine bağlanıyor! Sarp dağlar 12 tünelle aşılacak 14:50 Şırnak ve Van birbirine bağlanıyor! Sarp dağlar 12 tünelle aşılacak Ahmet Kutucu'nun menajeri transferi hakkında konuştu: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek bir takımda izleyeceğiz 14:40 Ahmet Kutucu'nun menajeri transferi hakkında konuştu: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek bir takımda izleyeceğiz Sıfır araçlarda yapılan gizli hatalar yüzünden birçok vatandaş mağdur: Kıyamet gibi şikayet geliyor 14:05 Sıfır araçlarda yapılan gizli hatalar yüzünden birçok vatandaş mağdur: Kıyamet gibi şikayet geliyor
Kısa çalışma ve işten çıkarma yasağı bitiyor! Milyonlarca çalışan için yeni dönem yarın başlıyor 13:20 Kısa çalışma ve işten çıkarma yasağı bitiyor! Milyonlarca çalışan için yeni dönem yarın başlıyor Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahallelinin katılmasıyla tacizci meydan dayağı yedi 13:17 Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahallelinin katılmasıyla tacizci meydan dayağı yedi

Son Dakika Haberleri
15:37 Son Dakika: FETÖ'nün Selam Tevhid kumpas davasında 20 sanığa 1 yıl 6 ay ile 13 yıl 9 ay arasında hapis cezaları verildi
15:30 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları
15:03 Son dakika! Fenerbahçe'nin yeni hocası Paulo Fonseca oldu
14:39 Ahmet Kutucu'nun menajeri transferi hakkında konuştu: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek bir takımda izleyeceğiz
14:23 Lüks rezidansta tartıştığı kocasını öldürüp "Ne çekiyorsunuz?" diye sitem etti
14:04 Sıfır araçlarda yapılan gizli hatalar yüzünden birçok vatandaş mağdur: Kıyamet gibi şikayet geliyor
13:59 Kamyonun çarptığı motosikletli olay yerinde hayatını kaybetti
13:48 Son Dakika: LGS yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu! Kılavuza göre, sonuçlar 26 Temmuz 2021'de açıklanacak
13:25 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan normalleşme hatırlatması: Yarın kamuda mesai 08.30-17.00 arasında uygulanacak
13:17 Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan "Katarlılara sınavsız tıp fakültesi" iddialarına ilişkin ilk açıklama: Tepeden tırnağa hepsi yalan
Cansız bedenler yolları kapattı, görenler dehşete düştü! Meksika'da kartellerin kanlı çatışması Cansız bedenler yolları kapattı, görenler dehşete düştü! Meksika'da kartellerin kanlı çatışması         
15:46
Slovakya'da üretilen uçan araba ilk şehirler arası uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi Slovakya'da üretilen uçan araba ilk şehirler arası uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi         
15:34
Yılların ustası bile kandırıldı! İkinci el aldığı otomobil ekleme çıktı Yılların ustası bile kandırıldı! İkinci el aldığı otomobil ekleme çıktı         
15:21
Bıçak zoruyla kaçırılan kadının imdadına, olay yerinde tesadüfen bulunan muhabirler yetişti! O anlar saniye saniye görüntülendi Bıçak zoruyla kaçırılan kadının imdadına, olay yerinde tesadüfen bulunan muhabirler yetişti! O anlar saniye saniye görüntülendi         
14:58
LGS birincileri başarılarının sırrını söyledi: Koronavirüsü avantaja çevirdik LGS birincileri başarılarının sırrını söyledi: Koronavirüsü avantaja çevirdik         
14:49
Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş         
14:13
Köpekten korkup yola atladı, hızla gelen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı Köpekten korkup yola atladı, hızla gelen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı         
14:02
Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan "Katarlılara sınavsız tıp fakültesi" iddialarına ilişkin ilk açıklama: Tepeden tırnağa hepsi yalan         
13:18
Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız         
11:54
Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış         
11:06
Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi         
10:36
Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı         
09:55
Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı         
08:05
Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti         
00:02
İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı         
22:43
Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla         
19:08
Uçurumdan düşen Elif'in, Uçurumdan düşen Elif'in, "İtildi mi, atladı mı?" incelemesi sürerken arkadaşlarının Elif'i dövdüğü anlar ortaya çıktı         
18:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2021 16:01:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Hakkari'de gençlerle rafting yaptı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement