Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk, Öğrencilerle Yemek Sırasına Girdi

Bakan Selçuk, Öğrencilerle Yemek Sırasına Girdi

1 saat önce

Kırşehir'e eğitim yatırımları ve istişare toplantıları için gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Fen Lisesinde öğrencilerle birlikte yemek sırasına girdi.

Bakan Selçuk, Öğrencilerle Yemek Sırasına Girdi, System.String[]
Kırşehir'e eğitim yatırımları ve istişare toplantıları için gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Fen Lisesinde öğrencilerle birlikte yemek sırasına girdi.

Kırşehir'de AK Parti İl Başkanlığı Sosyal Gelişim Atölyesi ziyareti ve Ziya Öğretmen buluşmalarını gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, akşam yemeğinde Fen Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi. Bakan Selçuk, daha sonra yemek sırası kuralını bozmadan öğrencilerle birlikte sıraya girip tabldottan alarak yemek sırasına girdi. Yemeğini aldıktan sonra kendisine ayrılan yere geçen Bakan Selçuk, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Bakan Selçuk'un öğrencilerle katıldığı akşam yemeği menüsünde ise Yayla Çorbası, Ahi Pilavı, Cemele Biberi Dolması ve tatlı ikramı vardı.

Bakan Selçuk'a Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz ve okul yönetimi eşlik etti. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 07:48 Kaynak: İHA

AK Parti, Kırşehir, Ziya Selçuk, Güncel
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