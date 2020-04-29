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Bakan Selçuk: "Öğrencinin lehine bir bakış açısıyla sorumlu sınıf geçme söz konusu olacak, üst...
6 saat önce
Bakan Selçuk: "Öğrencinin lehine bir bakış açısıyla sorumlu sınıf geçme söz konusu olacak, üst sınıflarda bu sorumluluklarını yerine getirmek kaydıyla"
Bakan Selçuk: "Öğrencinin lehine bir bakış açısıyla sorumlu sınıf geçme söz konusu olacak, üst sınıflarda bu sorumluluklarını yerine getirmek kaydıyla"
Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 10:18 Kaynak: AA
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