Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk: "Öğrencinin zorla yönlendirilmesi mümkün değil"
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Bakan Selçuk: "Öğrencinin zorla yönlendirilmesi mümkün değil"

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, RAMKEG Projesi Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, RAMKEG Projesi Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Selçuk, toplantının ardından soruları cevapladı.

Bakan Selçuk: Öğrencinin zorla yönlendirilmesi mümkün değil

Ziya Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:52 Kaynak: AA
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