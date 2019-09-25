Bakan Selçuk: "Öğrencinin zorla yönlendirilmesi mümkün değil"
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, RAMKEG Projesi Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:52 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, RAMKEG Projesi Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Selçuk, toplantının ardından soruları cevapladı.
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