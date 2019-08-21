Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk: "Öğretmen de öğrencilerinin rızasını almak zorunda"
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Bakan Selçuk: "Öğretmen de öğrencilerinin rızasını almak zorunda"

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitimde İnovasyon İçin Tasarım Odaklı Düşünme Çalıştayı"na katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitimde İnovasyon İçin Tasarım Odaklı Düşünme Çalıştayı"na katıldı. (2)
Ziya Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:12 Kaynak: AA
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