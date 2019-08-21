Bakan Selçuk: "Öğretmen de öğrencilerinin rızasını almak zorunda"
1 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitimde İnovasyon İçin Tasarım Odaklı Düşünme Çalıştayı"na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:12 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
, "Eğitimde İnovasyon İçin Tasarım Odaklı Düşünme Çalıştayı"na katıldı. (2)
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