Bakan Selçuk: "Öğretmen Yetiştirmek İçin Yeni Eğitim Fakültesi Süreci Önce Pilot Olarak Sonra Genel...
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda, Bakanlığın çalışmaları hakkında bilgi verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:37 Kaynak: AA
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