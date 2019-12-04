Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk: "Öğretmene yatırım için yeni bir bakış açısıyla yeni bir yoruma geçiyoruz "
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: 'Öğretmene yatırım için yeni bir bakış açısıyla yeni bir yoruma geçiyoruz ' - Son Dakika

Bakan Selçuk: "Öğretmene yatırım için yeni bir bakış açısıyla yeni bir yoruma geçiyoruz "

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Öğretmenler İçin Dijital Dönüşüm Programı'nın tanıtımına katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Öğretmenler İçin Dijital Dönüşüm Programı'nın tanıtımına katıldı. (2)

Bakan Selçuk: Öğretmene yatırım için yeni bir bakış açısıyla yeni bir yoruma geçiyoruz

Ziya Selçuk, Dönüşüm, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Özel okulda maaşlarını alamayan öğretmenler derse girmedi
Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ceren Özdemir cinayetine müdahil oldu Meteoroloji'den 19 il için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı Trump'tan sürpriz karar: Basın toplantısını iptal etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 20:16:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk: "Öğretmene yatırım için yeni bir bakış açısıyla yeni bir yoruma geçiyoruz "
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]