Son Dakika › Güncel › Bakan Selçuk: 'Öğretmene yatırım için yeni bir bakış açısıyla yeni bir yoruma geçiyoruz ' - Son Dakika
Bakan Selçuk: "Öğretmene yatırım için yeni bir bakış açısıyla yeni bir yoruma geçiyoruz "
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Öğretmenler İçin Dijital Dönüşüm Programı'nın tanıtımına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:24 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması
ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Öğretmenler İçin Dijital Dönüşüm Programı'nın tanıtımına katıldı. (2)
Özel okulda maaşlarını alamayan öğretmenler derse girmedi Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ceren Özdemir cinayetine müdahil oldu Meteoroloji'den 19 il için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı Trump'tan sürpriz karar: Basın toplantısını iptal etti