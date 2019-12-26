Bakan Selçuk: Öğretmenimiz mutlu olursa ülke olarak mutlu olacağız - Son Dakika
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Bakan Selçuk: Öğretmenimiz mutlu olursa ülke olarak mutlu olacağız

6 saat önce

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğer öğretmenimiz güçlü olursa, öğretmenimiz mutlu olursa biz de çok güçlü olacağız ve ülke olarak çok mutlu olacağız. Çünkü öğretmenimin gülümsemesi çocuklarımın gülümsemesi anlamına geliyor" dedi.

Bakan Selçuk: Öğretmenimiz mutlu olursa ülke olarak mutlu olacağız, System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğer öğretmenimiz güçlü olursa, öğretmenimiz mutlu olursa biz de çok güçlü olacağız ve ülke olarak çok mutlu olacağız. Çünkü öğretmenimin gülümsemesi çocuklarımın gülümsemesi anlamına geliyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'daki otelde düzenlenen 'Köy Okullarında Görev Yapan Öğretmenler için Oryantasyon ve Mesleki Gelişim Programı'nın tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Selçuk, '2023 Eğitim Vizyonu' çerçevesinde imkanı zayıf olan okullara, öğretmen eğitimine ve öğrenme güçlüğü olan çocuklara daha fazla yatırım yapmak istediklerini belirterek, köy okullarını güçlendirmekle ilgili yeni bir azim ve çaba içinde olduklarını söyledi.

'AYNI SINIFTA FARKLI YAŞ GRUPLARININ OLMASI İYİ BİR ŞEY'

Mesleki gelişim programı kapsamında, birleştirilmiş sınıfların bulunduğu okullarda görev yapan 7 bin öğretmenin tamamına ulaşmak istediklerini ifade eden Bakan Selçuk, "Emin olun bu okullardaki öğretmenlerimiz başka okullara gitseler bile bu deneyimlerini oraya taşıyacaklar ve bu boşa harcanmış bir çaba olmayacak. Bir açıdan da bir akademisyen olarak şöyle düşünüyorum; bugün dünyada çok ilginç projeler, okullar var ve bu okullar giderek aynı sınıfta farklı yaş gruplarının olmasını destekleyen bir perspektif ortaya koyuyorlar. Yani aynı sınıfta farklı yaş gruplarının olması bir taraftan da çok iyi bir şey. Yani farklı kazançlar, kazanımlar getiren bir çaba. Bu sebeple bunlar bir an önce olağana geçilmesi gereken bir birleştirilmiş sınıf uygulaması olarak değil, mevcut durumun çok daha nitelikli hale getirilmesi için üzerinde çalışmamız gereken kurumlar" dedi.

'ÖĞRETMENİMİZ MUTLU OLARSA ÜLKE OLARAK MUTLU OLACAĞIZ'

Birleştirmiş sınıflar öğretmenlerinin tümüne ulaştıktan sonra da genel olarak Türk eğitim sisteminin özellikle ilkokul kısmına yönelik çabalarını artıracaklarını belirten Selçuk, "Niye arttıracağız, çünkü 'Güçlü öğretmen, güçlü gelecek' diyoruz. Eğer öğretmenimiz güçlü olursa, öğretmenimiz mutlu olursa biz de çok güçlü olacağız ve ülke olarak çok mutlu olacağız. Çünkü öğretmenimin gülümsemesi çocuklarımın gülümsemesi anlamına geliyor. Bu çalışma basit bir çalışma gibi görünmesin lütfen çünkü çok sayıda öğretmenin deneyimi var burada. Emin olun bu çabalarımız sürdükçe sahadan çevreden merkeze doğru olan gücümüz artacak. ve bu gücümüz doğrultusunda da Türkiye'nin birikimini kullanacağız." diye konuştu.


Ziya Selçuk, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:03 Kaynak: DHA
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