Bakan Selçuk: "Öğretmenlerimiz, önümüzdeki haftadan itibaren öğrencileriyle irtibat halinde... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: 'Öğretmenlerimiz, önümüzdeki haftadan itibaren öğrencileriyle irtibat halinde... - Son Dakika

Bakan Selçuk: "Öğretmenlerimiz, önümüzdeki haftadan itibaren öğrencileriyle irtibat halinde...

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecine ilişkin, "Öğretmenlerimiz, önümüzdeki haftadan itibaren öğrencileriyle irtibat halinde olacaklar.

Bakan Selçuk:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecine ilişkin, "Öğretmenlerimiz, önümüzdeki haftadan itibaren öğrencileriyle irtibat halinde olacaklar." dedi.

Bakan Selçuk, uzaktan bağlantıyla TVNET canlı yayınında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Yüz yüze ve telafi eğitimlerinin 30 Nisan sonrası için geçerli olduğuna işaret eden Selçuk, ayrıca yüz yüze eğitimin ne kadar süreyle olacağı konusunda planlamaların da hazır olduğunu bildirdi.

TRT-EBA TV ile uzaktan eğitime ilişkin bilgiler veren Selçuk, "Önümüzdeki hafta göreceksiniz çok daha nitelikli, çok daha kaliteli, çok daha dolu dolu içerikler gelecek. EBA'nın internet altyapısında da iyileştirmeler yapıyoruz. Öğrencilerimizin eğitimini televizyon içerikleri, EBA içerikleri, yüz yüze ve telafi içerikleri olmak üzere üç açıdan kapsam içine alıyoruz." diye konuştu.

EBA'nın internet altyapısında bir öğretmenin sınıfındaki öğrencileriyle beraber bir etkileşim içine girebileceğini, çocuklara ödev ve görev verebileceğini ifade eden Selçuk, şunları söyledi:

"Öğretmenlerimiz, önümüzdeki haftadan itibaren öğrencileriyle irtibat halinde olacaklar. Gerekirse velilerimiz de öğretmenlerle irtibatta olacak. İhtiyaç halinde rehberlik hizmeti açısından da desteğimiz olacak ama önemli olan şu; biz bunu (eğitimi) tümüyle anne babaların omuzuna bırakmış değiliz. Biz bunu öğretmenlerimizle beraber yürütüyoruz ve öğretmenlerin desteği gün geçtikçe daha da artacak. 1-2 hafta içinde bu sürece uyum sağlayacağız ve daha nitelikli bir çerçeve ortaya çıkacak."

EBA üzerinden öğrencilere yönelik beden eğitimi ve oyun içeriklerinin hazırlanması yönünde bir çalışmalarının bulunduğunu bildiren Selçuk, "Önümüzdeki hafta başından itibaren öğretmenler, bazı temel hareketleri çocuklara yaptıracaklar. Onun ötesinde çocuklarımızın oyun oynamasıyla ilgili neler yapılabilir, anne babalar nasıl bu işe katılabilir, anne babalara rehberlik yapılması ne şekilde mümkün olur, Türkiye'nin tanınmış uzmanlarının önerileri nelerdir, bunların hepsini haftaya görme imkanı bulacağız ve daha kapsamlı bir çalışma olacak." bilgilerini verdi.

"Bütün okullar dezenfekte edildi"

Meslek liselerinde üretilen dezenfektan, maske, tek kullanımlık giysiler gibi ürünler konusunda bilgi veren Selçuk, "Bütün okullarımızı dezenfekte etme işini bitirdik, bunun tekrarı da söz konusu olacak. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz için okulları hazırlıyoruz." dedi.

Bakan Selçuk, meslek liselerinde yeni ürünlerin geliştirilmesi yönündeki müjdelerin devam edeceğini de açıkladı.

"Sektörü takip ediyoruz"

Özel okullardaki yemek ve servis ücretlerine ilişkin derneklerin açıklama yaptığını hatırlatan Selçuk, şöyle konuştu:

"Sektörü takip ediyoruz ve ne tür problemler var, bununla ilgili alınması gereken Ekonomik Tedbirler Paketi'nde neler olabilir konusundaki düşüncelerimizi paylaşıyoruz ve bunu ilgili makamlara iletiyoruz, paylaşıyoruz. Eğer okullar somut olarak öğrenci ücretinin tümünü iade ederlerse özel okullardaki öğretmenlerin maaşı ödenemez hale gelir. Bu konuda bir teknik analize ihtiyaç var. Özel okulların ifade ettiği bir husus var; o da 'her şekilde yapılmayan eğitim telafi edilecek' şeklinde. Dolayısıyla bugünkü alınan ücretler o günkü hizmetlerin karşılığı olarak değerlendirilebilir. Diğer teknik konular yemek veya servis gibi hususlar elbette çalışılır ve analiz edilir."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gelecek hafta, sözleşmeli öğretmenlerin atanma takvimine ilişkin gerekli açıklamanın yapılabileceğini belirterek, "Merak etmesinler çok beklemeyecekler." dedi.

Eğitim Bilişim Ağı, Ziya Selçuk, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 07:42 Kaynak: AA

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