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Bakan Selçuk: "Öğretmenlerimizin ara tatilde okullarda bulunmalarını beklemiyoruz.
6 saat önce
Bakan Selçuk: "Öğretmenlerimizin ara tatilde okullarda bulunmalarını beklemiyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:18 Kaynak: AA
Bakan Selçuk: "Öğretmenlerimizin ara tatilde okullarda bulunmalarını beklemiyoruz. Onların da evlerinde olmasını bekliyoruz. Çok acil bir durum olmadıkça da şehir dışına çıkmamalarını öneriyoruz."
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