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Bakan Selçuk, öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti

6 saat önce

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, '24 Kasım Öğretmenler Günü' nedeniyle 81 ilden gelen 150 öğretmenle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bakan Selçuk, öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti, System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, '24 Kasım Öğretmenler Günü' nedeniyle 81 ilden gelen 150 öğretmenle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerle birlikte saat 08.50'de Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Selçuk ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp, saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Bakan Selçuk, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Bakan Selçuk, deftere şunları yazdı:

"Başöğretmenimiz Aziz Atatürk, Milletimizin dimağına ışık tutan öğretmenlerimizin '24 Kasım Öğretmenler Günü' vesilesiyle huzurlarınızdayız. Vatan evlatlarının istikbali için eğitim ve öğretimin her aşamasında, milletimizle beraber, hiçbir zorluk karşısında yılmadan, sabır ve metanet içinde bu kutlu eğitim yürüyüşümüzü sürdürmeye eğitime gönül veren tüm öğretmenler olarak kararlıyız. Milletimizin bize bahşetmiş olduğu bu yüce görevi, milletimiz ve tüm insanlık için ilim ışığında sürdürmeye, tüm gayret ve gücümüzle devam edeceğiz. Yeni nesli, öğrenimin her aşamasında verimli, etkili ve başarılı kılmak için süratle gerekli bilgi ve tecrübelerle donatma bilincindeyiz. Cumhuriyetimizin bizlerden aklı hür, vicdanı hür, irfanı hür fertler beklediğinin idrakindeyiz. Gücümüzü, yüce milletimizin ve aziz şahsınızın tarihe damga vuran kararlılığından almaktayız. Ruhunuz şad olsun."

Bakan Selçuk ve öğretmenler daha sonra Anıtkabir önünde fotoğraf çektirdi.


Mustafa Kemal Atatürk, Ziya Selçuk, Anıtkabir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 09:54 Kaynak: DHA
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