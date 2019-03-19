Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk Öğretmenlerle Buluştu

Bakan Selçuk Öğretmenlerle Buluştu

58 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'nın Akyurt ve Kalecik ilçelerinde görevli öğretmenlerle buluştu ve AK Parti'nin seçim irtibat bürosunu ziyaret etti.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'nın Akyurt ve Kalecik ilçelerinde görevli öğretmenlerle buluştu ve AK Parti'nin seçim irtibat bürosunu ziyaret etti.

Bakan Selçuk, Kalecik Öğretmenevi'nde ve Akyurt Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde öğretmenlerle basına kapalı toplantı yaptı.

İki ilçede de çiçek yerine fidan verilerek karşılanan Selçuk, fidanları Akyurt Kültür Parkı'na dikerek öğrencilerle sohbet etti.

Ziya Selçuk, daha sonra Akyurt'ta AK Parti'nin seçim bürosuna ziyarette bulundu.

İlçedeki bir simit fırınına da giden Selçuk, vatandaşlara simit ikram etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 06:16 Kaynak: AA

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