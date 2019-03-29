Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk, Öğretmenlerle Buluştu

Bakan Selçuk, Öğretmenlerle Buluştu

1 saat önce

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde öğretmenler ile bir araya geldi.

Bakan Selçuk, Öğretmenlerle Buluştu, System.String[]
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde öğretmenler ile bir araya geldi.

Bakan Ziya Selçuk, Şereflikoçhisar'da görev yapan öğretmenler ile Nizamülmülk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda bir araya geldi. Basına kapalı şekilde yapılan toplantı sonrası İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar açıklamada bulundu. Akpınar, "Bakanımız yoğun programlarına rağmen bizleri kırmadı. Eğitim üzerine öğretmenlerimizle bir araya getirdik" dedi. Bakan Selçuk, programın ardından ilçeden ayrıldı.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:45 Kaynak: DHA

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