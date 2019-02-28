Bakan Selçuk Okul Yaptıran Hayırseverlere Plaket Verdi
20 dakika önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adana'da okul yaptıran hayırseverlere plaket verdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adana'da okul yaptıran hayırseverlere plaket verdi.
Bir dizi ziyarette bulunmak ve programa katılmak için Adana'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adana'da okul yaptıran hayırseverlerle bir araya gelerek plaket takdim etti. Merkez Çukurova ilçesinde bulunan Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen buluşmada Bakan Selçuk, hayırseverler ve öğretmenlerle yemek yedi. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:41 Kaynak: İHA
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