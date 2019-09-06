Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk okul yaptıran hayırseverlerle bir araya geldi
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Bakan Selçuk okul yaptıran hayırseverlerle bir araya geldi

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Nevşehir'de okul yaptıran hayırseverler ile bir araya geldi.

Bakan Selçuk okul yaptıran hayırseverlerle bir araya geldi, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Nevşehir'de okul yaptıran hayırseverler ile bir araya geldi.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde öğle yemeğinde Nevşehirli hayırseverler ile bir araya geldi. Yemek sonrasında hayırseverlere teşekkür plaketi takdim eden Bakan Selçuk, daha sonra ise Nevşehir'de görev yapan öğretmenler ile bir araya gelerek 2019-2020 eğitim öğretim yılı planlarını anlattı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un öğretmenlerle buluşması basına kapalı devam etti. - NEVŞEHİR

Ziya Selçuk, Hacı Bektaş, Nevşehir, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:58 Kaynak: İHA
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