Bakan Selçuk: Okula devam eden çocuklar ve ailelerinde vaka artışı yok (2) - Son Dakika

Bakan Selçuk: Okula devam eden çocuklar ve ailelerinde vaka artışı yok (2)

22.10.2020 16:00
Bakan Selçuk: Okula devam eden çocuklar ve ailelerinde vaka artışı yok (2), System.String[]

EĞİTİME KATILAN ÖĞRETMENLERE SERTİFİKABakan Selçuk, doğup büyüdüğü köyde ilkokulu okuduğu okuduğu Emirler İlkokulu'nda, MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Sabancı Vakfı iş birliğinde gerçekleştirilen 'Köy Okulları Birleştirilmiş Sınıf Öğretmenleri Mesleki Gelişim...

EĞİTİME KATILAN ÖĞRETMENLERE SERTİFİKA

Bakan Selçuk, doğup büyüdüğü köyde ilkokulu okuduğu okuduğu Emirler İlkokulu'nda, MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Sabancı Vakfı iş birliğinde gerçekleştirilen 'Köy Okulları Birleştirilmiş Sınıf Öğretmenleri Mesleki Gelişim Programı' sertifika törenine katıldı. Bakan Selçuk, eğitimde fırsat adaleti sağlamanın önemine işaret ederek, "Fırsat eşitliği bile demiyorum, fırsat adaleti diyorum. Çünkü herkese eşit davranmak neticede adaleti doğurmayabilir; ama herkese adil davranmak eşitliği doğurur. Bu yüzden de köy okullarımıza her zaman ayrıcalıklı bir şekilde imkanlar sağlamayı tercih ediyoruz" dedi.

'7 BİN ÖĞRETMENİMİZ EĞİTİMLERE KATILDI'Köy şartlarında eğitimin zorluğuna dikkat çeken Selçuk, 2023 Eğitim Vizyon Belgesi'nde ifade ettikleri gibi köy okullarına ilişkin çalışmaları hızlandıracaklarını vurguladı. Selçuk, "Bakanlığın imkanlarıyla sınırlı kalmayarak, Türkiye'nin imkanını, birikimini kullanmayı tercih ettik. Sabancı Vakfı, Güler Hanımefendi her konuda destek oluyor, ben buradan kendisine, vakfa teşekkür borçlu olduğumuzu söylemek isterim. Birinci fazında ilk önce 400 öğretmenimiz 56 saatlik bir yüz yüze eğitim ile başladı. Sonra 30 saatlik uzaktan eğitim aldı ve bu öğretmenlerimizin sayısı giderek arttı. 7 bin öğretmenimizin bu konuda yapılan eğitimlere katıldığını da ifade etmek isterim" diye konuştu.'ÖĞRETMENLER KÖYDE LİDERDİR, PSİKOLOGDUR'Bakan Selçuk, dünyanın sürekli değiştiğini ve öğretmenlerin ihtiyacının da farklılaştığını söyleyerek, "Onun için de öğretmenin yaşam boyu eğitime devam etmesi ve sürekli öğrenmesi gerekiyor. Fakat köydeki öğretmenlerimiz başka bir hususiyeti, özelliği var. Onlar aynı zamanda köyde bir liderdirler, psikologdurlar, sosyologdurlar ve köy öğretmenleri daha mesleğinin ilk yıllarında köye gittikleri için başka bir tecrübeye ihtiyaç duyarlar ve köyde bu uyumu sağlamak için köylülerle, öğrencilerle, toplumla, çevreyle uyumu sağlarken işte bizim bu eğitimimizin bu kitaplarımızın büyük ölçüde faydasını görecekler" diye konuştu.'48 BİN BURS İLE ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMEN DESTEK OLDUK'Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ise, video konferans yöntemiyle törene katılarak, "Biz Sabancı Vakfı olarak, 46 yıldır bu topraklardan kazandıklarımızı bu toprakların insanlarıyla paylaşmak için çalışıyoruz. Toplumsal gelişme için yürüttüğümüz çalışmaların içerisinde en öncelikli konularımız arasında 'eğitim' yer alıyor. Kurulduğumuz günden bu yana okullar, öğretmenevleri, kütüphaneler, yurtlar gibi 120'den fazla kalıcı eseri ülkemize kazandırdık. 48 bin burs ile öğrencilerin eğitimine destek olduk. Kırsalda eğitimin niteliğinin artırılması için de Köy Okulları Değişim Ağı Derneği yani 'KODA' ile 4 yıldır çalışmalar yürütüyoruz. Mesleklerinin ilk senesinde köy okullarına atanan öğretmenlerimiz, belki de daha önce hiç görmedikleri coğrafyalarda çalışıyorlar. Onlara sıcak bir hoş geldin demek ve umutlarını yeşertecek desteği verebilmek çok kıymetli" dedi.SERTİFİKALAR VERİLDİ

Konuşmaların ardından Bakan Selçuk, mesleki gelişim programını tamamlayan köy öğretmenlerine video konferans yöntemiyle sertifikalarını takdim etti. Törenden sonra Bakan Selçuk, köy okulundaki sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Türkiye'nin tüm köy okulu öğretmenlerine ulaşma ve mesleki gelişimlerine destek olma hedefiyle yaklaşık 1 yıl önce başlayan proje kapsamında, birleştirilmiş sınıflarda eğitim ve köyde öğretmen olmak gibi konularda eğitimler verildi. Köy öğretmenlerine rehber olması için hazırlanan 'Köy Öğretmeninin Başucu Kitabı' ve 'Birleştirilmiş Sınıflar için Etkinlik Kitabı' ise MEB'in desteğiyle köy okullarına ve öğretmenlere ulaştırıldı. Bu kitaplarda öğretmenlere birleştirilmiş sınıflardaki müfredata yönelik farklı etkinlik önerileri sunuldu.


Bakan Selçuk: Okula devam eden çocuklar ve ailelerinde vaka artışı yok (2)
Bakan Selçuk: Okula devam eden çocuklar ve ailelerinde vaka artışı yok (2)
Bakan Selçuk: Okula devam eden çocuklar ve ailelerinde vaka artışı yok (2)
Bakan Selçuk: Okula devam eden çocuklar ve ailelerinde vaka artışı yok (2)
Bakan Selçuk: Okula devam eden çocuklar ve ailelerinde vaka artışı yok (2)
Bakan Selçuk: Okula devam eden çocuklar ve ailelerinde vaka artışı yok (2)
Bakan Selçuk: Okula devam eden çocuklar ve ailelerinde vaka artışı yok (2)
Bakan Selçuk: Okula devam eden çocuklar ve ailelerinde vaka artışı yok (2)
Bakan Selçuk: Okula devam eden çocuklar ve ailelerinde vaka artışı yok (2)
Bakan Selçuk: Okula devam eden çocuklar ve ailelerinde vaka artışı yok (2)
Bakan Selçuk: Okula devam eden çocuklar ve ailelerinde vaka artışı yok (2)

Sabancı Vakfı, Ziya Selçuk, Atama, MEB, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: Okula devam eden çocuklar ve ailelerinde vaka artışı yok (2) - Son Dakika

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