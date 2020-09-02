Bakan Selçuk, okuldaki seminere telekonferansla bağlandı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakan Ziya Selçuk, Afyonkarahisar'ın Sandıklık ilçesindeki 75. Yıl İlkokulun'da düzenlenen mesleki seminer toplantısına, telekonferansla bağlanarak öğretmenlerle görüştü.

Okuldaki "Mesleki Seminer Söyleşileri" kapsamında düzenlenen toplantıya telekonferansla bağlanan Bakan Selçuk, okul müdürü Mehmet Gönen ve Müdür Yardımcısı Mehmet Yılmaz önderliğinde bir araya gelen okul öğretmenleriyle buluştu.

Okulun çalışmaları hakkında bilgi alan Bakan Selçuk, "Bizim yerimiz öğretmenler odası, sizlerle birlikte olmaktan son derece mutlu oluyorum." dedi.

Pandemi sürecinde telekonferas yöntemiyle birçok eğitimci ile yüz yüze görüşme fırsatı bulduklarını aktaran Selçuk, şunları söyledi:

"189 bin eğitimci arkadaşımız ile yüz yüze konuşma fırsatı bulduk. Önemli olan sizlerden problemleri duymak, yaptığınız başarıları dinlemek. Çok ayrı bir hisse sahip oluyoruz. Emekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Biz bu pandemi döneminde farklı bir şey yapmaya çalışıyoruz. 30 sene çalışan bir öğretmen bir kere bile Milli Eğitim Bakanı ile karşılaşmayabilir. Bu salgın sürecinde bizim meselemiz şu; kulaktan kulağa duyma ile değil birbirimize ulaşarak, yüz yüze görüşerek halimiz ile hallenerek beraber iş yapmak. Öğrenci velilerimize ve ailelerinize selamlarımı söyleyin. Allah yolunuzu açık etsin. Bir ihtiyacınız olduğu zaman her zaman haberleşiriz."

Sandıklı'daki 10 bin öğrenci, 800 eğitim çalışanı ve velilerin selamını Bakan Selçuk'a ileten Okul Müdürü Mehmet Gönen, Selçuk'un öğrencisi Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün de selamını iletti.

Motivasyonlarının bir kat daha arttığını aktaran Gönen, "Bir haftadır devam eden seminer çalışmalarımızın son gününde Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un telekonferans ile okulumuza bağlanması, bizleri son derece mutlu etti, motivasyonumuzu artırdı." diye konuştu.

Gönen, toplantıya katılımından dolayı Bakan Selçuk'a teşekkür etti.