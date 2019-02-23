Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk: Okullar Arasındaki Farklılığı Ortadan Kaldıracağız (2)

Bakan Selçuk: Okullar Arasındaki Farklılığı Ortadan Kaldıracağız (2)

1 saat önce

EĞİTİMCİLERLE BİR ARAYA GELDİMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilecik Belediyesi ziyaretinin ardından Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusu Şeyh Edebali'nin türbesine giderek dua etti.

Bakan Selçuk: Okullar Arasındaki Farklılığı Ortadan Kaldıracağız (2), System.String[]
EĞİTİMCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilecik Belediyesi ziyaretinin ardından Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusu Şeyh Edebali'nin türbesine giderek dua etti. Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'ni gezen ve bilgi alan Bakan Selçuk, Orhangazi Camii'nde namaz kıldı. Daha sonra Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ne geçen Bakan Selçuk 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' programına katılarak Bilecik'teki eğitimciler ile bir araya geldi. Program basına kapalı devam etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 07:11 Kaynak: DHA

Şeyh Edebali, Bilecik, Ziya Selçuk, Güncel
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