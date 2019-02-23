Bakan Selçuk: Okullar Arasındaki Farklılığı Ortadan Kaldıracağız (2)
1 saat önce
EĞİTİMCİLERLE BİR ARAYA GELDİMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilecik Belediyesi ziyaretinin ardından Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusu Şeyh Edebali'nin türbesine giderek dua etti.
EĞİTİMCİLERLE BİR ARAYA GELDİ Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
, Bilecik
Belediyesi ziyaretinin ardından Osmanlı Devleti
'nin manevi kurucusu Şeyh Edebali
'nin türbesine giderek dua etti. Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'ni gezen ve bilgi alan Bakan Selçuk
, Orhangazi
Camii'nde namaz kıldı. Daha sonra Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ne geçen Bakan Selçuk 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' programına katılarak Bilecik'teki eğitimciler ile bir araya geldi. Program basına kapalı devam etti.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 07:11 Kaynak: DHA
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