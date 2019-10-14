Bakan Selçuk: "Okullar arasındaki imkan farklarını azaltmayı temel bir gaye olarak edindik"
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İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) Tanıtım Toplantısı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:44 Kaynak: AA
İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) Tanıtım Toplantısı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) Tanıtım Toplantısı'na katıldı. (1)
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