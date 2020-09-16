Bakan Selçuk: Okullarımızı yüz yüze eğitim için hazırladık - Son Dakika

Bakan Selçuk: Okullarımızı yüz yüze eğitim için hazırladık

Bakan Selçuk: Okullarımızı yüz yüze eğitim için hazırladıkMİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21 Eylül Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak ilkokul 1'inci sınıf öğrencilerinin velilerine seslendi.

Bakan Selçuk: Okullarımızı yüz yüze eğitim için hazırladık, System.String[]

Bakan Selçuk: Okullarımızı yüz yüze eğitim için hazırladık

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21 Eylül Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak ilkokul 1'inci sınıf öğrencilerinin velilerine seslendi. Dünyanın pek çok ülkesinde okulların açıldığını belirten Bakan Selçuk, "Okullarımızı, yüz yüze eğitim için tüm detaylarıyla hazırladık. Uzaktan eğitimi ise çocuklarımızın severek ve ilgiyle takip edebilecekleri bir şekilde tasarladık" dedi.

Bakan Selçuk, velilere yönelik videolu mesajında, dünyanın her yerinde eğitimin aynı sorunla baş ettiğine dikkat çekti. Salgının başından bu yana dünya ülkelerini izlediklerini ve süreci çok yakından takip ettiklerini vurgulayan Selçuk, "Her kararımızı, biliyorsunuz ki, Bilim Kurulu'nun rehberliğinde alıyoruz. Şu an itibarıyla dünyanın pek çok ülkesinde çocuklar, okullarındalar ve alınan tedbirlerle ders başındalar. Biz ülkemizde daha kontrollü bir açılıştan yana olduk ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerimizin, bir süre diğer kademelerdeki öğrencilerimizle bir araya gelmeyeceği bir uygulama üzerine çalıştık. Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitimin birlikte yürüyeceği bir planlama yaptık. Okullarımızı, yüz yüze eğitim için tüm detaylarıyla hazırladık. Uzaktan eğitimi ise çocuklarımızın severek ve ilgiyle takip edebilecekleri bir şekilde tasarladık. Bunların detaylarını öğretmenlerimiz bugün sizlerle paylaşacaklar" diye konuştu.

'YALNIZ OLMADIKLARINI İÇSELLEŞTİRMELİ KUZULARIMIZ'Ziya Selçuk, belirsizlik duygusunun insanları yorup kaygılandırabileceğini ifade ederek, "Ancak çocuklarımız için bu kaygıyı iyi yönetmek durumundayız. Bu demek değil ki yaşananları yok sayacağız ve hiçbir şey olmamış gibi davranacağız. Kendinizi de çocuğunuzu da bunun için zorlamayın. Bırakın rahatça anlatsın çocuğunuz, bu konulardaki duygu ve düşüncelerini. Onları dinleyin, rahatlamalarına izin verin. Ancak yanında korku ve kaygı dolu konuşmalar da yapmayın. Bazı ailelerde duyuyorum, günlük vaka ve vefat sayıları, çocukların yanında rahatça konuşuluyor. Çocuklarımızın, salgının seyrini bilmeye ihtiyaçları yok. Onların bilmesi gereken bu salgından kendilerini korumaları için gerekli tedbirler. Yalnız olmadıklarını içselleştirmeli kuzularımız. Hepimiz buradayız ve yanlarındayız. Bunu, lütfen siz de aklınızdan çıkartmayın. Biz öğretmeniz. Çocuklarımızın bu dönemi en az eksikle kapatması için var gücümüzle çalışmak boynumuzun borcu. Sizlerin yardımı, desteği, iş birliği ve birbirimizle kuracağımız sağlıklı iletişimle yeni eğitim öğretim dönemine başlıyoruz. Aldığımız tedbirlere özeniniz, süreçte bize sağlayacağınız desteğiniz, varlığınız ve sabrınız için şimdiden teşekkür ediyorum" mesajını verdi.'OKUYACAĞINIZ BİR SAYFANIN KIYMETİ HİÇBİR DÖNEMLE KIYASLANAMAZ'Bakanlık olarak görevlerini hakkıyla yerine getirmek için büyük bir çaba içerisinde olduklarını söyleyen Selçuk "Bu dönem çocuğunuza okuyacağınız bir sayfa kitabın kıymeti ve çocuğunuz üzerindeki etkisi hiçbir dönemle kıyaslanmayacak düzeyde fazladır. Elbette çocuklarımızın serbest zamanlarını verimli geçirmesi için sürekli etkinlikler yapmak durumunda değilsiniz. 'Etkinlikler de tükendi Bakanım' dediğinizi duyabiliyorum. Ancak, az ama çocuğunuzun yaşam becerilerini güçlendirecek nitelikte oyunlar ve etkinlikleri yaşamımızın bir parçası haline getirmeniz, çocuğunuza ev içi sorumluluklar vermeniz bu dönemde hem çocuğunuzun hem sizlerin yararına olacaktır. Son olarak belirtmeliyim ki, öğrenmek isteyen, çocuğunun eğitimini desteklemek isteyen her velimiz ve çocuğumuz için Bakanlığımızın platformlarında sınırsız içerikler mevcuttur" dedi.UYUM REHBERİ HAZIRLANARAK OKULLARA GÖNDERİLDİMilli Eğitim Bakanlığı (MEB), 21 Eylül Pazartesi günü okullarda başlayacak yüz yüze eğitim ile ilgili bir 'uyum rehberi' hazırladı. Okullarda yüz yüze eğitimin ilk haftasında gerçekleştirilecek olan 'uyum eğitiminde dikkat edilecek hususlar'ı belirleyerek sürecin en etkili ve verimli şekilde işlemesi ve tüm okullarda ortak bir dilin yakalanması için hazırlanan rehber, il milli eğitim müdürlükleri kanalıyla tüm okullara ulaştırıldı. Rehberde, ögrenciler, öğretmenler, veliler ve okul yöneticileri için planlanan tedbirler tüm detaylarıyla paylaşıldı. Buna göre okul yönetimleri, uyum programının 21-25 Eylu¨l haftasında hangi gu¨n olacagˆına o¨gˆretmenlerle birlikte karar verecek. Uyum Programı, okul o¨ncesi egˆitim kurumlarında 30'ar dakikalık 5 etkinlik saati olacak s¸ekilde 1 gu¨n, ilkokul 1. sınıflarda ise 30'ar dakikalık 5 ders saati ve aralarda 10'ar dakikalık teneffu¨sler olacak s¸ekilde 1 gu¨n u¨zerinden planlanacak.SINIF MEVCUTLARI 2 GRUBA AYRILACAKİmkan ve şartlara göre sınıf mevcudunun sosyal mesafe kurallarına uygun s¸ekilde iki ayrı gruba ayrılması sagˆlanıp her grubun okula uyum programının birbirinden farklı gu¨nlerde olmasına o¨zen go¨sterilecek. Teneffu¨s saatlerinde o¨gˆrencilerin sosyal mesafeye uymaları için gerekli yönlendirmeler yapılacak. Ayrıca, veli istegˆiyle okula yu¨z yu¨ze egˆitime katılmayan o¨gˆrenciler tespit edilerek bu öğrencilerin egˆitimlerine yo¨nelik tedbirler okul yönetimleri ve o¨gˆretmenlerle birlikte alınacak. Bu¨tu¨n o¨gˆrenciler, uzaktan egˆitim c¸alıs¸malarını du¨zenli takip etmeleri konusunda yo¨nlendirilip ve desteklenecek. Bu süreçte okullara zorunlu olmadıkça ziyaretc¸i kabul edilmeyecek, zorunlu durumlarda ise ziyaretçinin kaydı tutularak tedbirler doğrultusunda kabulü sagˆlanacak. Okul öncesi ve ilkokul 1'inci sınıflar, Uyum Programı Etkinlikleri'nde, çocuklar sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilecek. Hijyen, sosyal mesafe, korku ve kaygılardan kurtulma gibi etkinliklerin yanı sıra öğrencilerin okulu ve çalışanları tanımalarına yönelik etkinlikler düzenlenecek.

'Sağlık olmadan eğitim olmaz' parolasıyla hazırlanan etkinliklerde, eğitimle ilgili tüm paydaşların uyması gereken hususlar ve beklentiler yer aldı. Rehberde, okula uyum programı kapsamında yararlanılabilecek kaynaklar da paylaşıldı. Rehberin son bölümünde uyum programında uygulanacak örnek etkinliklere de yer verildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA,


Ziya Selçuk, Pazartesi, Atama, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 12:54 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: Okullarımızı yüz yüze eğitim için hazırladık - Son Dakika

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